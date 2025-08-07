"El día más difícil": Actor de Televisa llega a 'Hoy' y llora destrozado la muerte de su famosa madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 7 de agosto, un exitoso actor de Televisa reapareció en el programa Hoy y terminó rompiendo en llanto ante las cámaras mientras hablaba sobre la dolorosa muerte de su madre, quien además era una reconocida actriz mexicana. El intérprete calificó la partida de la mujer que le dio la vida "como el día más difícil" de su vida y la recordó entre lágrimas.

Se trata de Arturo Vázquez, hijo del ícono de la música mexicana Alberto Vázquez y de doña Isela Vega, quien falleció en marzo de 2021 a causa de un cáncer de pulmón. Debido a que su padre recientemente estuvo delicado de salud, reporteros del matutino buscaron a Arturo para preguntarle al respecto, pero se mostró negativo a pronunciarse públicamente sobre el tema para evitar malentendidos, y sugirió que sea su propio progenitor quien hable por sí mismo.

No, mi papá, pues que de sus declaraciones háblenle ustedes a mi papá, tienen su contacto y entrevístenlo. Acaba de subir un mensaje que está de lo mejor y escuchen el mensaje, ni siquiera les voy a decir lo que dice el mensaje porque luego se malinterpreta y puede que se enojen porque yo dije algo que no debía haber dicho", expresó con seriedad.

Y ante la insistencia de los miembros de la prensa para saber qué había ocurrido con el intérprete de rock and roll, el actor de las novelas Alborada, El color de la pasión e Y mañana será otro día fue contundente: "Entonces no voy a decir nada y vean el TikTok y ahí se van a dar cuenta".

Pero de lo que sí quiso hablar Arturo fue de la muerte de su madre, la actriz Isela Vega, y confesó que aunque fue hace cuatro años cuando se tuvo que despedir de ella, le sigue doliendo como el primer día: "A mí ya no me hace llorar el hecho de decir mi madre. No, a mí lo que me hace llorar es el color rojo. Porque ese color rojo, fue el que identifiqué en el día más difícil de mi vida, ¿no? Que fue el último día que estuve con mi mamá", compartió entre lágrimas.

Arturo Vázquez recordó a su fallecida madre

Finalmente, Arturo expresó que siente la presencia espiritual de Vega dirigiéndolo desde el cielo y recalcó la fuerza que ha debido reunir para continuar adelante. "Creo que mi mamá está en el cielo, me está ayudando, me está guiando. Y solamente tengo que tener la fuerza para estar de pie y continuar hacia adelante, ¿no? Sí. No me arrepiento de nada, extraño a mi madre. Eso es todo", explicó el actor que comenzó su carrera con el programa Cachún Cachún Ra Ra!!.

Tras ver la entrevista de Arturo Vázquez, los conductores del programa Hoy coincidieron en que don Alberto Vázquez está a tiempo de buscar a su hijo, pues él sí desea verlo. Además, el reportero que lo entrevistó declaró que el actor se encuentra desempleado pero tocando puertas en el Canal de Las Estrellas: "Vino a hacer casting, es un excelente actor, ojalá pronto lo podamos ver, él quiere trabajar", dijo Sebastián Reséndiz.

Arturo Vázquez lloró al recordar a doña Isela Vega

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy