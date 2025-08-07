'El Makabélico', no solo sancionado por EU, YouTube cierra su cuenta con 2M de suscriptores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, mayormente conocido con el nombre artístico de 'El Makabélico', ha recibido no solo la sanción del Departamento del Tesoro al incluirlo en la lista negra por presuntas conexiones con el cartel del noroeste (CDN), sino que la plataforma YouTube ha decidido desactivar la cuenta del cantante. Esto siendo un golpe fuerte seguido de las sanciones económicas de la institución gubernamental.

Esta decisión fue a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en donde se indicó que el mexicano habría utilizado conciertos, presentaciones, así como regalías musicales como medios para blanquear capitales para el grupo delictivo, el cual ha sido catalogado como un grupo terrorista extranjero por el gobierno del naranja. Según el reporte oficial, casi un 50 por ciento de sus ingresos generados por plataformas digitales acababan en las manos del CDN.

La plataforma además ha confirmado que no solo el canal oficial será eliminado, sino otros perfiles que están vinculados directamente al cantante. Por otra parte, los videos que estaban disponibles en la cuenta de su disquera Del Records siguen en la plataforma, pero una gran parte de su repertorio, si no la mayoría, ha sido eliminado. Esta decisión fue tomada por el incumplimiento de la normativa estadounidense en materia de sanciones y de sus propios lineamientos de uso.

Ricardo Hernández Medrano, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se posicionó como un referente del narcorap en México. Su propuesta artística fusiona rap, corridos y mariachi, con letras que aluden abiertamente a figuras del crimen organizado como “El Ricky” o “Mando R”. En sus videoclips abundan imágenes de comandos armados, camionetas blindadas y emblemas asociados a células criminales.

En entrevistas previas, el músico afirmó que su obra muestra “lo que no sale en la televisión” y que su personaje refleja la crudeza de la vida en las calles. El Makabélico inició su trayectoria con el nombre artístico Nectar Lima, y en 2017 firmó con Del Records, sello discográfico con sede en California que también ha sido investigado por sus presuntas relaciones con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su fundador, Ángel del Villar, enfrenta un proceso legal en Estados Unidos por organizar espectáculos que supuestamente sirvieron para lavar dinero mediante empresas conectadas al CJNG. Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra El Makabélico están basadas en las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, que permiten el congelamiento de todos los activos y bienes de personas ligadas al narcotráfico y al terrorismo.

Estas disposiciones prohíben a ciudadanos y compañías estadounidenses cualquier tipo de trato comercial con el cantante, incluyendo colaboraciones, distribución digital o acuerdos empresariales. Junto a Hernández Medrano, también fueron sancionados tres líderes del Cártel del Noreste: Abdon Federico Rodríguez García, alias “Chucho”, considerado el segundo en la jerarquía; Antonio Romero Sánchez, alias “Romeo”, exagente estatal relacionado con ejecuciones y agresiones a funcionarios.

Además de Francisco Daniel Esqueda Nieto, alias “Franky de la Joya”, acusado de atacar a elementos del Ejército mexicano. La inclusión de El Makabélico en la lista negra del Tesoro estadounidense sienta un precedente en la intersección entre la música y el crimen organizado. Aunque el artista no ha hecho declaraciones públicas, su caso ha reactivado el debate sobre el rol del narcorap y los corridos bélicos en la glorificación de la violencia y el sostenimiento de estructuras criminales.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que estas acciones tienen como objetivo cortar los flujos financieros que alimentan a organizaciones como el Cártel del Noreste, involucradas en el tráfico de fentanilo, trata de personas, extorsiones y asesinatos. Por ahora, el futuro musical de El Makabélico queda en pausa, bajo la lupa de las leyes internacionales y el peso de una acusación que rebasa el ámbito artístico.

Fuente: Agencia México