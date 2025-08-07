Frida Sofía demanda a Sandra Itzel tras controversia con esposa de Adrián Di Monte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Frida Sofía envuelta en una nueva polémica, que involucra a la cantante Sandra Itzel, su examiga. Después de que arremetiera contra ella por las acciones en contra de la esposa de Adrian Di Monte, ha salido a la luz que la hija de Alejandra Guzmán ha demandado a la ex del cubano. Y será notificada formalmente en el desarrollo del día de hoy con un documento que se ha difundido.

Esta noticia ha sorprendido al público, ya que ambas tenían una amistad muy cercana en el pasado, pero todo cambió después de que se filtraran una serie de audios controversiales. Las grabaciones están siendo publicadas recientemente por medio de la periodista Maxine Woodside. En dichos audios se apreciaba cómo la nieta de Silvia Pinal pedía a Itzel detener la serie de ataques públicos hacia algunas personas relacionadas con Adrián Di Monte.

En los clips difundidos, la integrante de la dinastía Pinal reprocha a Itzel su actitud y le pide que deje de emitir comentarios negativos. “Y atacas, güey, o sea, atacas literal a personas inocentes. Defiéndete de quien te está atacando”, se le escucha decir con tono molesto.

Agregó con firmeza: “Dicen que yo que ataco, no, no, no, no, no. Una cosa es atacar y otra cosa es defenderse. Te metiste con una persona que yo amo y que adoro y que defiendo, y yo defiendo y soy leal”. Además, la creadora de contenido suplica a Sandra que no solo se abstenga de hablar sobre Adrián, sino también sobre su actual esposa, Nuja Mar, quien es una amiga muy cercana a Frida Sofía desde la infancia.

La hija de la rockera dejó en claro que sus lealtades están bien definidas y que no tolerará más insinuaciones o acometidas hacia las personas que aprecia. Este enfrentamiento marca el inicio de lo que podría convertirse en una batalla legal y mediática entre dos figuras públicas que alguna vez compartieron una estrecha amistad. La audiencia permanece atenta a la reacción de Sandra Itzel, quien, hasta el momento, no ha emitido declaraciones sobre los señalamientos en su contra.

Fuente: Agencia México