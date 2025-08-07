Horóscopo de Mhoni Vidente para este jueves 7 de agosto 2025: ¿Qué te depara el destino?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 7 de agosto de 2025, Mhoni Vidente comparte sus predicciones para los 12 signos zodiacales, anticipando un día marcado por revelaciones importantes, oportunidades financieras y decisiones que pueden cambiar tu rumbo. Las energías astrales se mueven con intensidad en esta jornada, gracias a la influencia combinada de la Luna creciente y el paso de Mercurio por Virgo, lo que favorecerá la comunicación, los cierres de ciclos y los comienzos firmes.

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY jueves 7 de agosto: Predicciones de amor, dinero, salud y más

Aries

Una propuesta inesperada podría abrirte nuevas puertas, pero deberás actuar con prudencia. Ten cuidado con la comida grasosa, podrías enfermar.

Tauro

Tu paciencia será puesta a prueba. Buen día para iniciar cambios en tu rutina de salud o alimentación. En temas de amor, Cupido tocará a tu puerta.

Géminis

En lo económico, evita gastos innecesarios durante este mes; la crisis no se hará esperar. Confía más en tu intuición y menos en la opinión de los demás.

Cáncer

Recibirás una noticia que cambiará tus planes de fin de semana. Aunque el cambio parezca negativo al inicio, traerá beneficios a largo plazo.

Leo

Los reflectores estarán sobre ti. Es un buen día para presentarte ante personas importantes o hacer valer tus ideas. Una actividad artística te llenará.

Virgo

Tu lado racional domina el día, pero deberás abrir espacio para lo emocional. Alguien de tu entorno necesita de ti más de lo que aparenta. No todo puede controlarse.

Libra

Una decisión tomada en días pasados comienza a mostrar resultados. Recibirás apoyo inesperado de una figura que antes no te inspiraba confianza. Mantén tu equilibrio emocional.

Escorpio

Tienes la posibilidad de cerrar un ciclo que te venía frenando desde hace meses. Es el momento ideal para dejar atrás resentimientos. En el amor, la sinceridad será clave.

Sagitario

Una conversación importante podría cambiar tu percepción sobre un asunto que dabas por perdido. En lo económico, llega estabilidad, pero con esfuerzo extra.

Capricornio

El día se presta para la planificación y la estrategia. No tomes decisiones apresuradas. Recuerda que lo que construyas hoy tendrá impacto en los próximos meses.

Acuario

Podrías sentirte algo disperso o sin motivación, pero una llamada o mensaje renovará tu energía. No subestimes los pequeños logros, son los que te acercan a tu meta.

Piscis

Tus emociones estarán a flor de piel. Un reencuentro o recuerdo podría sacudir tu día, pero también te permitirá sanar. Aprovecha este momento para cerrar heridas.

Fuente: Tribuna