Laura Zapata manda mensaje a Yolanda Andrade; dice su enfermedad degenerativa es por karma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Laura Zapata, acaba de dar una reveladora entrevista para Venga la Alegría, en la que aseguró que la enfermedad degenerativa que acaba de confesar tener la conductora mexicana, Yolanda Andrade, no es algo del azar, sino que en realidad es por su karma al haber actuado con mal en el pasado, por lo que le manda contundente mensaje.

Es bien sabido que desde hace varios años, Zapata y Andrade tienen fuerte pelea, pues después de que Laura arremetiera contra Thalía por supuestamente abandonar a su abuela, Yolanda salió a afirmar que su amiga la mantuvo mientras estuvo al cuidado de Doña Eva Mangue, y que la villana de melodramas tuvo relaciones con dos mujeres, Dennise de Kalaffe y Renata Flores, pero que no quiere admitir su verdadera orientación.

Ahora, después de que la presentadora de Montse y Joe confirmara que tiene una enfermedad degenerativa que no tiene cura, por lo que puede morir pronto, Zapata al ser cuestionada por TV Azteca si espera una disculpa de Yolanda y si la perdonaría para darle paz, la actriz negó rotundamente que Andrade vaya a hacer algo como eso y prefiere no esperar imposibles: "El que espera desespera. Yo no espero nada de alguien que, pues no conozco, yo no espero nada de alguien que no es mi amiga, que solamente recibí cosas feas, grotescas, golpeadora de su parte".

Ante esto, citó al gran Gandhi, declarando a sus agresores los vio y les dijo que no deseaba encontrarlos en otra vida, por lo que solo puede decir que la perdona, pero hasta ahí, que no le interesa más. De la misma manera, agregó que lo que pasa con la actriz de Televisa, es por el karma, porque la vida siempre regresa lo malo que se hace de una u otra forma: "La vida te da regresos, ¿no?, lo que lanzas al universo te regresa y la vida la está hincando, ¿no?, le está diciendo 'Agáchate, híncate', y pues yo digo 'Qué Dios la acompañé, pobrecita'".

La villana de María Mercedes recordó que su pelea con Yolanda fue por el tema de Thalía y recalcó que ella fue la que salió perdiendo en todo, pues estaba en paz con su hermana, hasta que la actriz de Rosa Salvaje intervino e hizo ese pleito más grande de lo que era: "Todo esto surgió por el problema que creó con Thalía y conmigo. Que yo le pedí a Thalía que por favor controlara a su amiga, y le pedí que por favor hiciera una nota diciendo que a mi no tenía por qué mantenerme. No lo hizo, entonces, pues esa fue la situación".

Finalmente, declaró que aunque considere que Yolanda ha actuado mal y creado el pleito con la intérprete de Arrasando, considera que es feo lo que le pasa con su enfermedad porque es joven, y no tiene nada más que decirle y solo puede enviarle bendiciones para que Dios le de salud: "Pobrecita, qué Dios la ayude. Pobrecita, la verdad no me alegra, si siento feo porque es una mujer joven, y que Dios la ilumine, que Dios la ayude y bueno, todas las buenas vibras para que se cure".

Fuente: Tribuna del Yaqui