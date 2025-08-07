Mamá de Aarón Mercury se lanza contra Facundo por hacer llorar a su hijo en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madre de Aarón Mercury, acaba de brindarle una entrevista al presentador Gustavo Adolfo Infante, para revelar lo mucho que le dolió el escuchar como Facundo atacó a su hijo, por lo cual se lanzó en su contra, afirmando que ha sido decepcionante la actitud que ha tomado dentro de La Casa de los Famosos México. Cabe mencionar que el creador de contenido rompió en llanto al saber que el comediante dijo que no debería de existir en el mundo.

El pasado martes 5 de agosto, en el reality show de Televisa se vivió la primera noche de cine, en la cual los habitantes se sentaron a disfrutar de pequeños clips sobre lo que ellos hicieron a lo largo de la semana, como la ocasión en la que el creador de 'Jaime El Duende', declaró que Mercury era un influencer sin chiste y que no debería de estar en el proyecto, y ni siquiera en el mundo. Dichas palabras afectaron de más al creador de contenido.

Ante esto, la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de Cultura Pop, aseguró aunque no se pasó ante las cámaras, el exnovio de Yeri Mua se metió al baño cuando estaba solo y lloró desconsolado por lo que dijo Facundo, tras lo que habló con las cámaras en el vestidor para expresar su sentir con esto, y después entró al confesionario. Aunque no dicen que habló en el confesionario, aseguran que pidió hablar con su madre para buscar consuelo.

Ante esta situación que se viralizó en segundos, Nancy, la madre del creador de contenido, brindó una entrevista para el programa De Primera Mano, en la que aseguró que su hijo estaba emocionado por conocer a Facundo y ver la manera en que se expresó de él sí fue algo muy duro ya que sabe como le rompió el corazón a su hijo: "Voy a ser honesta. No es algo agradable. Escuchar esas palabras me dolió mucho, sobre todo porque Aarón lo quiere y lo admira. Él iba emocionado de conocerlo y luego escuchar que dijo eso fue muy duro".

Nancy asegura que ella como madre, y más como una mujer de la edad del presentador de ¿Cuál Es El Bueno?, no se imagina diciendo eso de absolutamente nadie, y menos de las hijas del presentador, que son casi de la misma edad que el joven influencer, por lo que considera que es reprobable su actitud: "Se me hace muy fuerte, porque yo tengo la edad de Facundo, creo que me lleva uno o dos años, y tenemos hijos de edades similares. No me imagino decir algo así de sus niñas. Me parece totalmente reprobable".

Finalmente, la madre de Aarón señaló que a su hijo se le rompió el corazón desde el momento en el que el exparticipante de Big Brother VIP lo mandó al cuarto Noche, sacándolo del cuarto Día, señalando que solo los amigos más cercanos de Mercury sabían cuando lo admiraba: "Se le nota en la cara a Aarón. Desde el momento en que lo elige para mandarlo a otro cuarto, se ve que le dolió. Quienes lo conocemos, sabemos lo mucho que lo seguía".

