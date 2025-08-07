Murió desangrado: Fallece querido actor de Televisa y lloran su partida en vivo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la más reciente emisión del programa Hoy, la producción rindió un emotivo homenaje a un querido actor que falleció en 2023 de forma trágica, pues sufrió una caída en su casa y horas más tarde perdió la vida a causa de un sangrado interno.Se trata del gran Benito Castro, músico, cantante, actor y comediante mexicano, quien sin duda alguna siempre será recordado como 'El Papiringo'.

Esta semana, Hoy está celebrando su aniversario 27 y este jueves 7 de agosto tuvieron a María Elena Saldaña de invitada en el matutino, por lo que recordaron la vez que se pudo reunir con su gran amigo en el foro de esta emisión. Se trata de un video que data desde el 2019, donde la primera actriz aparece bajo su personaje de 'La Güereja' y se reencuentra emocionada con Benito y sus tíos, Los Hermanos Castro.

Aquí en Televisa tenía muchísimo tiempo que no lo veía", decía emocionada la pequeña.

La Güereja se mostró muy dolida tras la muerte de Benito Castro

Al ver estas imágenes en el monito, María Elena no pudo evitar conmoverse y con un nudo en la garganta, recordó su gran amistad con Castro, quien murió en septiembre de 2023 justo en el día en que ellos se volverían a ver para grabar un nuevo programa en Televisa. "Ay, es que mira, Benito fue una persona maravillosa", comentó la actriz de 62 años a los anfitriones, Andrea Legarreta y Arath de la Torre.

Acto seguido, la también estrella de teatro musical recordó que el tío de Daniela Castro siempre fue una persona sumamente generosa, que la impulsó a destacar en el medio artístico: "Bien sabe Dios que en este negocio no es tan sencillo encontrarte a personas que sean tan fáciles de trabajar". En ese sentido, Saldaña explicó que en una ocasión, Castro tuvo un bonito gesto con ella, que la hizo triunfar en la obra El Tenorio Cómico.

Benito, desde que lo conocí en El Tenorio, yo no tenía escenas con él y me compró una máscara para una escena y fue un trancazo", recordó.

Antes de terminar de hablar de Benito, Saldaña de nueva cuenta explicó que haber trabajado al lado del intérprete de su 'Papiringo' ha sido una gran experiencia: "Tener un compañero que te ayude a que tú te luzcas, no es tan fácil, esa apertura, esa seguridad que solo te da alguien que solo sabe lo que vale", dijo con la voz entrecortada.

Finalmente, antes de retirarse de Hoy, María Elena dejó un mensaje en la cápsula del tiempo del programa, donde escribió un mensaje para el futuro: "Me veo viva, sana, feliz, trabajando, acompañada con mi familia y agradecida por todo lo anterior".

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Programa Hoy