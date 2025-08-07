Nana Calistar: Horóscopos para HOY jueves 7 de AGOSTO de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inicia este jueves 7 de agosto preparado para saber lo que el universo y los astros te tienen en temas de amor, suerte y dinero, con los horóscopos de Nana Calistar que TRIBUNA recopila. Este día hay una predicción con un significado muy importante para tu signo. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Mucho cuidado con desanimarse por comentarios de terceros del trabajo; no vale la pena. Tienen que tomarlos con sabiduría. En esta etapa de tu vida tienes que cuidar mucho tu energía; es lo más importante.

Tauro

Tu relación está cayendo en la rutina; mucho ojo con eso. Tienes que ponerle emoción al momento romántico. Por otra parte, cuidado, porque una persona de tu círculo tiene celos del crecimiento que has tenido.

Géminis

Mucho cuidado con dejarse cambiar por pareja o amigos; quieren apagarte ese brillo que te hace único. Eres único y espontáneo y mucho te ha costado encontrar eso especial en ti; no dejes que nadie te lo quite.

Cáncer

Puedes sentir que tu pareja está distante; es un tercero el que está metiendo ideas en su cabeza. Lo mejor es poner las cartas sobre la mesa y hablar con sinceridad. Comunicación ante cualquier crisis, recuérdalo.

Leo

Vienen unos cambios que te harán replantearte muchas cosas. Vas a comenzar a entender por qué muchas cosas no se dieron como querías y entenderás que fue lo mejor, aunque en su momento te doliera.

Virgo

Ese viaje que estás necio de realizar puede meterte en un problema; no tomes decisiones impulsivas. Cuando no se da algo, es el universo diciéndote que aún no estás listo para eso.

Libra

Ay, Libra, mucho cuidado con querer andar haciendo caridad nuevamente; lo que no funcionó una vez, no lo hará después. No sea terco, hay miles de personas en el mundo; es momento de dar vuelta a la página.

Escorpio

Se vienen cambios fuertes en el tema laboral, así que es momento de aplicarse porque podrías tener un ascenso. Cuida tus bolsillos, no gastes por aparentar.

Sagitario

Sabemos que eres muy fuerte y demuestras serlo, pero no está mal cansarte. Tienes tiempo dando tu mejor cara ante situaciones complicadas o de mucho estrés, pero pronto vendrá ese momento de paz que tanto anhelas.

Capricornio

Alguien muy cercano y que quieres mucho hablará a tus espaldas; esa persona que tú tenías en lo más alto te provocará una gran decepción. Pero tú no te enganches.

Acuario

Por fin estás en la etapa en la que entiendes que lo que no era para ti, no tenía por qué ser a la fuerza. En tu vida a veces hay personas que se van porque no aportan nada.

Piscis

Es momento de que no estés regalando tu energía y tiempo a gente que no lo merece, y aplica en todos los aspectos. Aprende a no cargar culpas que no te tocan.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta la próxima.

Fuente: Tribunal del Yaqui