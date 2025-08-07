"Pareces marrana": Sofía Rivera Torres presume su baja de peso tras críticas por nuevo cuerpo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la última semana, el nombre de Sofía Rivera Torres no ha dejado de aparecer en todos los titulares de la prensa debido a que la famosa reapareció en las galas de La Casa de los Famosos México luego de convertirse en madre por primera vez. Las imágenes de su retorno a la televisión no fueron recibidas de la mejor manera, ya que los televidentes e internautas no han dejado de criticarla porque subió bastante de peso.

Su nuevo físico recordó el escándalo que ella y su esposo, Eduardo Videgaray, enfrentaron años atrás por burlarse públicamente del aspecto de Lucerito Mijares, por lo que muchos consideraron que estaba pagando un karma. En ese sentido, Sofía ya respondió a sus haters y a través de su cuenta de Instagram decidió compartir algunos detalles de su experiencia postparto, dejando ver el impacto físico y emocional que ha vivido tras convertirse en madre hace apenas tres meses.

Hay muchas cosas de la maternidad que no se parecen nada a como yo pensé que serían. Entre esas cosas que me han sorprendido, las maravillas que hace o no hace mi cuerpo son una de ellas", comenzó el relato.

La presentadora explicó que ha leído comentarios tanto positivos como crueles desde que debutó como mamá. "La verdad es que recibo todo tipo de mensajes en mis mensajes privados de Instagram. Desde los mensajes de '¡Guau!, ¡Qué bien te ves! Vas bajando increíble', hasta mensajes de '¡Estás hecha una marrana y ya echaste a perder tu cuerpo por siempre!'. Y pues las cosas como son. No estoy ni cerca del peso que tenía antes de embarazarme".

La esposa de Videgaray admitió que aunque recibió una oferta para someterse a un proceso hormonal que la hará bajar de peso rápido, esto afectaría la lactancia de su bebé, por lo cual prefirió no aceptar. En un segundo posteo, Rivera Torres respondió de forma irónica a quienes la critican: "Algunas personas mostrándome su apoyo y mandándome palabras de aliento, clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos… Sí me interesan".

No obstante, Sofía afirmó que las fotos por la que la están criticando están editadas: "Cuando me metí a ver a qué se debía toda esta conmoción, resulta que me encuentro con unas “fotos mías” con un cuerpo que vi, pues distinto al que tengo". Con su peculiar sentido del humor, Rivera Torres negó que se encuentre de la manera como se observaba en la imagen. "Así que no. Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche".

Sofía Rivera Torres asegura que editaron sus fotos

La también actriz de melodramas como Cabo añadió: "Esta es la foto original que yo tomé de ese mismo clip esta mañana. Y esta es la versión editada de esa misma foto. Como pueden ver, hasta le quitaron las letritas y los subtítulos que salían encima de mi cuerpo". Posteriormente, Sofía mostró su silueta y recalcó que aunque aún no tiene el cuerpo que lucía antes de convertirse en madre, está trabajando duro para conseguirlo:

Todavía estoy muy, pero muy lejos del cuerpo que solía tener, pero debajo de estas chichis gigantescas y pesadísimas con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen".

Antes de terminar su post, Rivera Torres lanzó una provocación directa señalando: "¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy supergorda, será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima? Vota, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas?".

