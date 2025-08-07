"Permite cosas": Galilea Montijo sería violentada y controlada por Isaac Moreno, afirman

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el cuento de hadas de Galilea Montijo no es color de rosa y no se ve todo hermoso, pues una colaboradora del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, acaba de dejar a más de uno en shock al afirmar que la presentadora y actriz es violentada y manipulada por su actual pareja, el modelo español, Isaac Moreno, señalando que como ella está tan enamorada "permite cosas" que no debería.

En marzo del 2023, Montijo en vivo del programa Hoy, sincronizándose con un comunicado en su cuenta de Instagram, confirmó su divorcio del padre de su único hijo, Fernando Reina, declarando que lo hacían con respeto y amor. Meses después, acaparó los titulares al ser captada en la playa con Moreno, momento desde el cada vez más, el modelo está más y más presente en la vida de la jalisciense, siendo captados juntos en cada evento y de viaje juntos, incluso han asegurado que quieren ser padres juntos de una niña.

Pero ahora, la periodista mexicana, Jessica Gil, durante su colaboración en el canal de YouTube de Infante, ha declarado que que Isaac controla por completo a Montijo, que la violenta y que es él quién decide los proyectos que acepta, como por ejemplo, La Casa de los Famosos México, y toma todas las decisiones de imagen, como su vestuario y peinado: "Lo que me estaban diciendo es que el novio de Galilea Montijo ya es el que decide absolutamente todo… No se le despega a Galilea, él decide cómo va peinada, casi casi cómo la van a vestir".

De la misma manera, afirma que Isaac tiene todo controlado en el ambiente y que en el camerino del reality show de Televisa, solo le tiene permitido el acceso al peinador y maquillista, que fuera de ahí nadie puede pasar a decirle nada y que si hay algo que informarle a la actriz de Mujeres Asesinas, se lo tienen que consultar primero y si lo acepta, se lo pasa a Montijo, pero sino, no le dice nada: "Pero que es el jefe, el mandón es el novio de Galilea. Que si alguien quiere dar una indicación, se la dan al novio y el novio a Galilea, es que uno cuando está enamorada (permite esas cosas)".

Finalmente, la colega del presentador de Sale el Sol, declara que en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, no es de esa manera, pero que en sus otros proyectos, especialmente La Casa de los Famosos México, él lleva las riendas de todo y parece un guardaespaldas: "Pero, en La casa de los famosos (México), que el novio siempre está presente, en la puerta casi de guarura, él la lleva hasta el foro donde ella conduce".

A partir del minuto 18.

Fuente: Tribuna del Yaqui