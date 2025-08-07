¿Quién gana HOY en 'Survivor México' el Collar de Inmunidad Individual? Avance 7 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo un día de la noche de extinción, en Survivor México los integrantes de la gran fusión deberán de pelear quedar fuera del peligro y ganar el Collar de Inmunidad Individual, y gracias a los spoilers ya se sabe quiénes se llevarán el tan anhelado triunfo de la noche, este jueves 7 de agosto del 2025. Además de que se filtró las polémicas que podrían verse en el nuevo episodio.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se pone en juego recompensas como la comida, comodidades y demás. Sin embargo, los jueves y viernes, se vuelve algo más personal e intenso, ya que sus triunfos definen su permanencia, por lo que es normal ver como es que cada participante se exigen más de la cuenta.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este jueves 7 de agosto, los integrantes de los verdes, se verá en competencia una lesión de Esmeralda Zamoral, pues mientras que tratan de ganar su punto, por accidente uno de sus compañeros le da un golpe con una de las ruedas gigantes de metal y madera a la altura de la cadera, lo que la hace caer a la arena en un grito de dolor. Por fortuna, aseguran que no pasará a mayores y solo deberá reposar un momento.

Ante esto, mencionó que debido a que en los últimos días en la competencia han sobresalido dos personalidades, se cree que en realidad sea Aarón Albores o Agustín Fernández, los que van a colgarse el collar de inmunidad, después de varios enfrentamientos entre el resto de los participantes restantes. Cabe mencionar que la cuenta de YouTube afirma que aún no hay nada 100 por ciento confirmado.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que Aarón o Agustín permanecerán una semana más.

Fuente: Tribuna del Yaqui