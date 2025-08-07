Roberto Gómez Fernández revela por qué nunca llamó "papá" a 'Chespirito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con una mezcla de humor, respeto y nostalgia, Roberto Gómez Fernández abrió su corazón para hablar sobre su padre, el inolvidable comediante y creador de personajes como 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado', Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito'.

Durante una entrevista para el programa ¡'Siéntese quien pueda'!, el también productor y guionista explicó el curioso y simbólico motivo por el que nunca llamó "papá" a su padre, revelando una faceta íntima de su vínculo. "¿Sabes cómo le decía yo? 'Señor Bolaños', porque la gente cuando se le acercaba siempre le decía: 'Señor Bolaños'", comentó Gómez Fernández. Con humor, relató que solía corregirlo: "Pero tú no eres señor Bolaños, eres señor Gómez. Gómez Bolaños". A lo que su padre respondía cariñosamente: "Señor Fernández", haciendo referencia al segundo apellido de su hijo.

Roberto Gómez Bolaños y Roberto Gómez Fernández Créditos: Internet

Más allá de la relación familiar, Roberto Gómez Fernández destacó la genialidad de su padre como profesional del entretenimiento, reconociendo su disciplina, talento y meticulosidad al crear contenido. "No he visto yo el tamaño de persona trabajando en esta industria como mi padre. No nomás por los resultados, sino en todo el proceso", afirmó.

Gómez Fernández subrayó que su padre cuidaba hasta el más mínimo detalle en sus producciones. "El diseño de los sets, en donde la altura de la ventana no es casualidad, es por algo en particular. La topografía del set…", explicó, remarcando la importancia de cada elemento visual en la narrativa de sus programas. "Se ensayaba y se ensayaba. De memoria, cuando en esas épocas nadie hacía nada de memoria, era solamente con el apuntador", recordó.

Para Roberto, uno de los aspectos más valiosos del trabajo de 'Chespirito' era el ambiente que lograba crear con su equipo. "Generaba un ambiente fantástico, y la neta lo amaban, lo amaban porque sí era muy padre trabajar con él", concluyó emocionado. Con estas palabras, Roberto Gómez Fernández no solo rindió homenaje al genio del humor latinoamericano, sino que también compartió una mirada íntima sobre el hombre que, aunque no llamaba 'papá', siempre fue su padre en toda la extensión de la palabra.

Fuente: Tribuna/Agencia México