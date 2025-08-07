'Superman' se pone su capa contra los migrantes: Dean Cain se une a las redadas de ICE

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El reconocido actor estadounidense, Dean Cain, acaba de compartir un video en sus redes sociales, donde confirmó que tras varios años de haber sido 'Superman' y dejar su atuendo en el guardarropa, ahora, confesó que se pondrá su capa contra los migrantes mexicanos, debido a que para "salvaguardar" a los Estados Unidos, reveló que se unió a las redadas del ICE.

Dean, que es mayormente conocido por haber protagonizado la serie del kriptoniano, Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman, y más recientemente en la serie de Supergirl, como el padre adoptivo de 'Kara Zor-El', después de haber estado en la industria del entretenimiento por más de 40 años, ha decidido dejar atrás los foros de grabaciones para usar un uniforme de agentes estadounidenses y arrestar migrantes.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que declaró que para él era muy importante la seguridad de su nación y para seguir el ejemplo de los "valientes" agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, decidió volverse uno de sus agentes y arrestar a los migrantes que llamó delincuentes: "Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses".

Tras esto, el actor declaró que Donald Trump estaba haciendo su parte para cuidar del país, y ahora le toca a él y a todos los demás hacerlo, instando a sus seguidores a unirse, afirmando que obtendrán "excelentes beneficios y un buen sueldo", destacando que los migrantes son "personas muy peligrosas", y es su deber es seguir ese camino: "Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes; personas muy peligrosas que ya no están en las calles".

Ante esto, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, varios de sus seguidores y fans del superhéroe alienígena, lo atacaron severamente, asegurando que como representación de 'Kal-El' era una vergüenza absoluta, y que no ve que arresten a verdaderas personas peligrosas, sino a inocentes que trabajan honradamente: "Eres una gran decepción y solo avergüenzas a la capa roja. Confié en ti" y "Solo veo a los vendedores de fruta de la calle, no a los pedófilos ni a los delincuentes".

