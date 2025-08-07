Top 3 Espectáculos: Se revela la muerte del Príncipe de las Tinieblas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el mundo del espectáculo las noticias nunca paran y, si tú quieres estar enterado de todos los pormenores y lo que pasa en la vida de tus artistas favoritos, el Top 3 de espectáculos que TRIBUNA realiza para ti es el lugar correcto. Aquí te contamos cuáles son las noticias más importantes de hoy; principalmente te hablaremos del fallecimiento de Ozzy Osbourne, pues recientemente se ha dado a conocer la causa de su defunción. No dejes de leer para estar enterado.

Gerardo Ortiz lavaba dinero

El cantante Gerardo Ortiz se declaró culpable por lavar dinero del narcotráfico a través de conciertos en Estados Unidos. Confesó haber participado con sus presentaciones en México en una red de lavado de dinero del narcotráfico. Según la revista Rolling Stone, la declaración de culpabilidad del artista fue revelada por un fiscal estadounidense durante una audiencia celebrada en Los Ángeles.

Brad Pitt está de luto

El famoso actor Brad Pitt se encuentra de luto debido al reciente fallecimiento de su madre a los 84 años.

La causa de la despedida del Príncipe de las Tinieblas

Se confirmó que el líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, falleció a los 76 años a causa de un infarto, según su certificado de defunción presentado en Londres. También se habla de que el famoso cantante sufría de oarkinson. Recuerda que, para las noticias del Top 3 de espectáculos, no te olvides de seguir TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui