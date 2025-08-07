Tras cirugía, Alejandra Guzmán revela en 'VLA' la enfermedad que la llevó al quirófano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un par de semanas de ser sometida a cirugía de emergencia, la reconocida cantante de rock, Alejandra Guzmán, acaba de brindar una muy fugaz entrevista para Venga la Alegría en la que confesó cual fue la enfermedad que la llevó al quirófano, además de sorprender a todos, al revelar que en los estudios para su intervención, le detectaron un padecimiento sin cura, pero que puede controlarse.

La denominada 'Reina de Corazones' para los últimos meses de este 2025 ya tenía planeado toda una serie de conciertos para su gira, Brilla Tour, sin embargo, debido a problemas de salud, la rockera se tuvo que someter a una cirugía y compartió en sus redes sociales un comunicado en el que informa que deberá de remover este inicio hasta el año del 2026. Tras esto, aseguró que estaba bien y no tenía nada grave, pero que debía reposar para estar al 100 por ciento en sus shows.

Debido a su negativa para salir a hablar de su operación, en TV Azteca trataron de hacer que su hermana mayor, la actriz y cantante Sylvia Pasquel, diera detalles de esta situación y su recuperación, pero, con total amabilidad rechazó el dar declaraciones sobre temas familiares o personales, dejando en claro que si 'La Guzmán' quiere hablar de lo que le pasa a nivel personal, será decisión de ella y lo hará cuando esté lista.

Ahora, tras varias semanas sin saber de la intérprete de Llama Por Favor, reporteros del matutino antes mencionado, la captaron al momento de salir de su hogar, tuvo que responder al respecto, señalando que fue un tema diferente a los polímeros, que fue un líquido de las articulaciones de la mano y aseguró que oficialmente ha sido diagnosticada con hipertensión: "Bien, muy bien, recuperándome, me quitaron líquido sinovial y muchas cositas. Y soy hipertensa. Bueno, ya me voy, bye, es que estoy tarde".

Tras esto, pasaron el encuentro que tuvieron en el mismo lugar con la albacea de la fortuna de Silvia Pinal, la productora María Elena Galindo, en la que se negó a hablar sobre temas de la herencia, asegurando que su presencia en la casa no era más que meramente para el cuidado de la casa, a causa de la pequeña inundación que hubo hace un par de meses: "No, no, no, vengo a hablar con el arquitecto nada más. Muchas gracias".

Fuente: Tribuna del Yaqui