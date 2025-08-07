Wendy Guevara narra entre lágrimas el impacto emocional previo a su video íntimo filtrado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una emotiva entrevista para 'La Saga con Adela Micha', la influencer Wendy Guevara rompió el silencio sobre uno de los episodios más traumáticos de su vida: La extorsión que sufrió antes de que se filtrara su video íntimo. Con voz entre cortada y visiblemente afectada, la ganadora de 'La Casa de los Famosos México' compartió detalles desgarradores sobre cómo comenzó todo, revelando una faceta vulnerable que pocas veces había mostrado al público.

"Te secuestran por un momento tu vida, tu zona de confort, te la violan", expresó Wendy al recordar el asalto que vivió junto a sus amigas 'Vanessa 4K' y Paola en carretera. Guevara relató que todo comenzó cuando, mientras viajaban juntas, fueron interceptadas por delincuentes: "Nos asaltan. Nos quitan las cosas. Nosotros no quisimos decir nada".

Sin embargo, al día siguiente, medios de comunicación ya habían reportado el incidente. "No sé cómo supieron. Nosotras dijimos que solo nos quitaron los celulares. Pero también nos quitaron dinero, nos golpearon. A mis amigas les pegaron en la cara", confesó. A pesar del miedo, Wendy intentó mantenerse positiva. "Dije: 'No pasa nada, yo sé trabajar, lo vuelvo a hacer si Dios quiere'. Gracias a Dios estoy bien".

El verdadero calvario comenzó cuando, tras llegar al hotel, comenzó a recibir mensajes amenazantes. "Mandándome videos míos íntimos con un chavo, con otro muchacho…", relató. La situación se tornó aún más grave cuando los agresores también contactaron a sus familiares. "Al celular de mi mamá, de mi hermana… Les mandaron mi video. Yo me asusté mucho".

La influencer intentó negociar: "¿Qué necesitan? ¿Qué les hice?". Pero los extorsionadores sabían cuánto dinero tenía y exigieron un depósito. "Me dijeron: 'Deposítame o vamos a subir el video'. Y también: 'Sabemos dónde vives'. Me dio miedo… y deposité". "Usaron mis chats, sabían cuándo me pagaban… Usan la psicología de gritarte, de amenazarte. Y te sientes acorralada".

Wendy Guevara no solo compartió su historia para desahogarse, sino también para crear conciencia sobre la violencia digital y el impacto emocional que puede causar la exposición no consentida de material íntimo. Con esta valiente confesión, demuestra que detrás de su carisma y humor hay una mujer que ha enfrentado situaciones límite con gran entereza. Su testimonio resuena con miles de personas que han sido víctimas de violencia digital o chantaje, abriendo un espacio de empatía y reflexión.

