Actriz de novela estremece a Televisa al hacer una "oscura" confesión sobre Ninel Conde

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas mexicana, Olivia Collins, recientemente brindó una entrevista en la que no se contuvo en absoluto sobre lo que piensa, por lo que estremeció a todo Televisa, en el momento en el que hizo una muy "oscura" confesión con respecto a las medidas que tomaría Ninel Conde en su contra, después de la enemistad que cultivaron en su semana dentro de La Casa de los Famosos México.

Collins junto a la intérprete de Bombón Asesino, fueron dos de las 15 personas famosas confirmadas para formar parte de la tercera temporada del reality show de Televisa, y aunque se esperaba que ambas formaran un equipo de divas y se volvieran las favoritas, al final resultaron ser enemigas y Conde dejó en claro que como primera eliminada, o primer eliminado, quería que fueran Collins o Adrián Di Monte, siendo tristemente la actriz.

Ahora, a casi una semana de su salida del reality de 24/7, Olivia brindó una entrevista para Shanik Berman, en donde declaró que le hicieron una limpia para quitarse las malas vibras de la casa, y cuando lo vio, notó que el resultado fue que estaba completamente negro, lo que significa que le hicieron una fuerte brujería: "Me hicieron una limpia con un huevo… ayer, después de la gala. Fui a mi casa y me recibieron mis hijas maravillosamente y el huevo negro. Un huevo negro".

Al hablar sobre a quién o quiénes considera responsables de esto, declaró que el "mal de ojo" fue realizado por tres personas de la casa, y que fueron Priscila Valverde y Elaine Haro, destacando que considera que Elaine se pasa, debido a que jamás hubo una pelea real entre ellas: "Nada (no le hice nada a Elaine). No me dio oportunidad de hacerle mal. Ninel se las acaparó (a Elaine y Priscila) y dijo: 'de este equipito y venga'".

El miedo se le llama ego y ella tiene mucho ego. Lo primero que hace es hacer su grupo, darme la espalda, batearme. Me bateó porque sabía que soy fuerte, que soy de frente, porque no me vio a la cara, no me vio a los ojos. Le di miedo

