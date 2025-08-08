Arturo Carmona da contundente respuesta a Alicia Villarreal tras amenazarlo con demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y presentador mexicano, Arturo Carmona, acaba de brindar una entrevista en la que le dio una contundente respuesta a su exesposa, la reconocida cantante ranchera, Alicia Villarreal, después de que esta en una rueda de prensa lanzó una amenaza de demanda en su contra, si es que sigue hablando de su batalla legal en contra de Cruz Martínez.

En la rueda de prensa en la que la exvolcalista de Grupo Límite confirmó que está divorciada legalmente, aprovechó para mandar fuerte mensaje al galán de melodramas de Televisa, en el que aseguró que sí habla del tema una vez más va a tomar acciones legales en su contra, destacando que no ve bien que responda cosas del tema: "Yo sí lo puedo ignorar. Intento no mencionar nada, para que no tenga otra cosa que decir, no está lindo, la verdad, no lo veo bien, no es correcto, y sí, muchas veces repite que son cosas de ellos, pero es que nada debería de salir, y voy a hacer lo que tenga que hacer".

Ante estas declaraciones, el actor de Un Camino Hacía El Destino, salió a defenderse y dejó en claro que él no ha hablado de ella, sino que solamente ha salido en defensa de su hija en común, Melenie Carmona, destacando que él no va a callar cuando se trate de defender a su única hija, y que de Blanca Martínez solo dijo lo que pensaba de un tema que le afectaba directamente: "Pues que diga que es lo que he hablado de ella, porque de ella no he hablado absolutamente nada. Sí, por ahí vi las entrevistas que está cansada, que no dejo yo de hablar, claro que no voy a dejar de hablar en defensa de mi hija".

De la madre de mi hija no he dicho nada, ustedes son testigos, ustedes son quienes vienen y me preguntan y yo solo manifiesto el apoyo hacía mi hija, de la señora Blanca yo ya dije lo que tenía que decir, y nada más", agregó.

Con respecto a si considera que tiene una buena relación con la intérprete de Tequila y Ay Papacito, Carmona declaró que él considera que no tiene porque haber enemistades, si desde que se separaron han sabido llevar una buena comunicación y llevarse bien, o al menos eso creía: "Para mi sí, para mi sí la hay, o la había, no tiene porque no existir una buena relación, porque yo no me he referido en este tiempo, y en ninguno otro tiempo, algo malo sobre ella, sobre su persona, o su desarrollo de madre, persona y cantante".

Por otro lado, el expresentador del programa Hoy, asegura que si la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua quiere hablar de su separación o lo que han pasado después de esta o en su matrimonio, no le da miedo porque no tiene nada que temer, ya que no hizo nada malo: "No temo a que cuente algo, porque no hay nada oscuro de mi parte, siempre he sido honesto, siempre he sido una persona clara, estando ahí o no, he sido claro y no me da temor de que hable".

Finalmente, al ser cuestionado si Alicia lo golpeó, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, destacó que no hablará de eso para que no se hagan malos entendidos y deba preocuparse por este detalle: "No voy a responder a eso, porque ya entramos en un tema en que ya tiene suficientes problemas, para declaraciones. O sea, no echarle más piedras al jarrito". Por último, señaló que sería buena idea que busque ayuda profesional, porque pasar por estos momentos no es sencillo y siempre es bueno contar con esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui