Cynthia Klitbo responde tras los comentarios de Eduardo Verástegui sobre el 'Chicharito'

Ciudad de México.- Después de la polémica sobre los comentarios de Javier “Chicharito” Hernández, el activista religioso Eduardo Verástegui respaldó al delantero, mencionando que el papel que las mujeres buscaban ser es el de damas "femeninas" y no "feministas", ocasionando críticas de un sinfín de mujeres, incluyendo a diversas figuras del medio, entre las cuales la actriz Cynthia Klitbo no se quedó callada ante los comentarios y envió un mensaje al exactor.

La situación se dio gracias a que el deportista mexicano declarara que no le interesa "una mujer feminista”, sino una compañera que tenga una energía, según sus palabras, “femenina, natural y protectora”. Los comentarios, además de generar distintas reacciones, incluso algunos debatían sobre el papel de las mujeres en la sociedad actual, a lo cual Verástegui simpatizó con las palabras del futbolista, quien ha sido un ávido conservador durante los últimos años.

Klitbo no dudó en responder con firmeza, dejando clara su posición ante este tipo de ideologías. “Bueno, pues que se la busque. Yo no creo que todas queramos un Eduardo Verástegui tampoco. Yo no andaría con un cuate que sigue pensando que las mujeres somos objetos calladas, femeninas y atrás del hombre.” La actriz, reconocida por su carácter directo, recalcó que no se cierra a las creencias, pero cuestionó el impacto que estas ideas pueden tener en el avance de los derechos de su género.

Cynthia también hizo hincapié en que, aunque algunas eligen adoptar roles tradicionales, eso no debe imponerse como modelo universal. “Yo no puedo respetar a alguien que, o sea, no es que no respete Eduardo, yo respeto la religión de cada quien. Cada quien puede tener la ideología que quiera. Pero si las mujeres aceptamos ese tipo de ideología, es como dar un paso atrás. Bueno, pues cada quien sabe el extracto familiar que tiene, ¿no? Yo respeto; de hecho, a mi hermana le encanta ser así".

Subrayó: "Ella nació para ser ama de casa, le encanta serlo, y hay mujeres que lo hacemos por gusto y por placer. Pero no quiere decir que esa sea nuestra posición en la vida. ¿No?". Finalmente, Klitbo cerró con una expresión que refleja su opinión personal frente a este tipo de discursos. “Entonces, ya ves, por eso yo estoy soltera. Porque yo con uno así, pero ni a la esquina, mi reina. Acabo golpeada y golpeado.”

Fuente: Agencia México