¿Disculpa o burla? Adrián Marcelo pide perdón a Mariana Rodríguez y desata polémica

Monterrey, Nuevo León.- Adrián Marcelo, comediante y conductor mexicano, se vio envuelto en una gran controversia hace un año, pues como es habitual, el hombre de 35 años frecuentemente emite opiniones que le resultan contraproducentes. En aquella ocasión, arremetió contra la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, y las consecuencias de esa decisión siguen presentes hasta hoy.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando el exparticipante de La Casa de los Famosos México subió un video a su canal de YouTube en el que habló sobre los candidatos a la presidencia municipal de Monterrey; por supuesto, esto incluía a la esposa del gobernador del estado, Samuel García. Los comentarios que hizo sobre la creadora de contenido fueron considerados violencia política de género.

Además, el Tribunal Electoral de Nuevo León determinó que Adrián obstaculizó los derechos político-electorales de Rodríguez Cantú durante el proceso electoral de 2024. Precisamente, la sentencia estableció que el conductor no verificó el contenido de la entrevista antes de publicarla. Por otra parte, se sabe que el actor también deberá pagar una multa de 21 mil 714 pesos como reparación del daño; incluso, su nombre fue añadido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres.

Captura del video de Adrián Marcelo

Este pasado jueves 7 de agosto por la noche, el regiomontano se pronunció a través de su cuenta de Instagram y subió un video donde ofrecía disculpas a la titular de la oficina Amar a Nuevo León. No obstante, a pesar de todo, hay quienes consideran que probablemente el youtuber podría enfrentar otro problema. Lo anterior porque en el clip se le ve vestido con un overall de color naranja fosforescente, lo que se interpreta como una posible burla hacia Mariana.

“Le pido disculpas a Mariana y a cualquier persona que se hubiera ofendido alguna vez con mis palabras. Soy buena gente, la verdad es que nunca es con afán de violentar a nadie, ni a hombres ni a mujeres, y pues creo que, a veces, las palabras que digo se toman en otra consideración. Nunca es con ese afán, y a Mariana, a todos los que se han sentido ofendidos con mis palabras, les ofrezco una disculpa”, afirmó.

Fuente: Tribuna