Edén Muñoz pospone fechas de su gira en EU por problemas con su visa; fans molestos

Ciudad de México.- Rodolfo Edén Muñoz Cantú, mejor conocido en el mundo artístico simplemente como Edén Muñoz, anunció un cambio en su agenda laboral a través de un video en su cuenta de Instagram que no fue bien recibido por algunos de sus fans, pues consideraron que era una falta de respeto. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles sobre esta nueva situación que está enfrentando el sinaloense.

Hace un par de horas, el hombre de 34 años confirmó que se pospondrá la gira por Estados Unidos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el concierto previsto para el 22 de agosto en el Honda Center, ubicado en Anaheim, California, Estados Unidos, se reprogramará para el 5 de diciembre. La razón es que la visa de trabajo todavía no ha llegado, a pesar de que ya está aprobada.

En un inicio, el intérprete de Lejos Estamos Mejor explicó que desde el instante en que comenzó su carrera como solista se encuentra en el programa administrativo para el trámite de la visa; sin embargo, es la primera vez que tarda tanto porque, según el famoso, la espera suele durar un máximo de cuatro semanas. Además, el hombre de 34 años mencionó que, como querían solucionar este tema, decidieron hacerlo en julio.

Video que subió el cantante

“Desde que empezamos el proyecto como solista, hace como cuatro años, somos parte de este programa administrativo para nuestras visas, cosa que duraba unas tres semanas y a veces hasta cuatro, justo por eso teníamos todo el mes de julio de vacaciones. En esta ocasión está tardando más, ¿por qué? No sé”, afirmó a través de un clip de menos de cinco minutos el exvocalista de Colmillo Norteño.

En contraparte, hay un par de seguidores muy molestos que consideran una irresponsabilidad vender boletos sin tener la certeza de que podrán viajar. Otros más lo apoyan y le escriben que no se preocupe, que son imprevistos que nadie pudo imaginar. De hecho, en fechas recientes otras celebridades han tenido problemas para realizar sus presentaciones en el país encabezado por Donald Trump.

"Y bueno, lo que hemos decidido, justo para no disponer de su tiempo, es prefiero darles la cara. Hemos pospuesto nuestra gira para el próximo año, incluso les llegará un correo a los que ya compraron boletos. No está en nuestras manos, es algo que me encantaría poder solucionar", aseveró Muñoz. Un usuario le respondió en su post: "No es reclamo, pero se me hace injusto que agenden fechas sin tener documentos en mano. Uno de fans los apoya, ya compramos boletos y hotel pagado, y nos cambian la fecha tres semanas antes. Ahora no hay garantía que se van a presentar en la nueva fecha en diciembre," enfatizó Iván Flores.

Fuente: Tribuna