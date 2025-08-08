"Estamos en shock": Danielle Dithurbide anuncia en vivo la muerte de un compañero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 8 de agosto, el noticiero matutino Despierta de N+ Noticias dio a conocer una lamentable noticia, pues sufrieron la pérdida de uno de sus miembros de trabajo y la presentadora del programa, Danielle Dithurbide, fue la encargada de transmitir la noticia. La exreportera contó un poco sobre su compañero, quien este pasado jueves 7 de agosto partió de este mundo.

Sin embargo, según información de la propia periodista, todos en el equipo se enteraron justo ese día. Aparentemente, de un día para otro su colega ya no estaba vivo. Por supuesto, la mujer de 42 años envió sus condolencias a los seres queridos del fallecido, pero también mencionó que, debido a que todo había sido tan repentino, en realidad todavía no podían procesar la triste noticia.

"Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un accidente de moto, no lo podemos ni creer, nos enteramos hace unas horas y pues estamos conmovidos, tristes, en shock", afirmó Dithurbide Vega. Se desconoce la edad del joven, aunque se confirmó que formaba parte del staff y era un miembro que tenía bastantes años trabajando en la compañía.

Carlos Figueroa

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay más detalles sobre el asunto; además, en redes sociales no se han manifestado ninguno de los compañeros. De hecho, la reconocida ganadora del Premio Nacional de Periodismo e integrante de Televisa, mientras dedicaba algunas palabras a la ausencia de Carlos, recalcó que él solía ser alguien muy comprometido con su labor.

"Él estaba con nosotros aquí en el piso, todos los días, descansa en paz, Carlos, y todo nuestro cariño a tu familiar", aseveró, y después, sin más qué hacer, continuó con la programación normal del noticiero, donde por lo regular es acompañada por José Antonio Toño de Valdés Franco, Carlos Ugalde y Anselmo Alonso. Asimismo, se desconoce dónde y cuándo se efectuará el funeral de Carlos Figueroa.

