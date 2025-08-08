Eva Longoria enfrenta demanda por 2 mdd contra su marca de tequila 'Casa del Sol'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eva Jacqueline Longoria Bastón, mejor conocida como Eva Longoria, es una famosa actriz estadounidense que se hizo conocida por la serie Mujeres Desesperadas (Desperate Housewives). Sin embargo, ahora está envuelta en un grave problema que no tiene nada que ver con su carrera artística, pues la mujer de 50 años está siendo demandada.

La directora de televisión es cofundadora de la marca de tequila Casa de Sol y, en estos momentos, enfrenta un problema legal por el cual podría perder 2 millones de dólares. La demanda fue interpuesta por Rove, una compañía dedicada al transporte, cofundada por Jack Brinkley-Cook, hijo de la supermodelo Christie Brinkley, quien también es una incansable luchadora por los derechos humanos y animales.

De acuerdo con medios estadounidenses, la empresa de la celebridad de ascendencia mexicana incumplió un contrato de varios años que los comprometía a promocionar la marca en su flota de vehículos, involucrando destinos como Hamptons, Palm Beach y Aspen. Por su parte, la contraparte asegura que Casa de Sol solo hizo promesas, pero no realizó los pagos correspondientes ni en los plazos pactados.

Eva Longoria y su marca de tequila

De hecho, los periodos estimados para saldar las cuentas eran noviembre y diciembre de 2023, además del 1 de enero de este año; evidentemente, al ver esta situación, Rove suspendió las campañas y operaciones. Por si fuera poco, mencionan que para cumplir con el acuerdo tuvieron que hacer gastos extras, que incluyen la adquisición de vehículos, instalación de materiales publicitarios, contratación de personal y despliegue logístico.

'Casa del Sol'

De lo que se sabe sobre su historia, también participaron en su creación la empresaria mexicana Mariana Padilla y Alejandra Pelayo, ahijada y protegida del difunto maestro destilador Francisco Alcaraz. Según su página oficial, la producción se realiza en una destilería en Arandas, Jalisco. En cuanto al conflicto que atraviesa Eva, todavía no ha emitido ninguna opinión sobre el tema en redes sociales.

Fuente: Tribuna