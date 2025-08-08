Fher Olvera, vocalista de Maná, lanza fuertes críticas al reguetón y los corridos tumbados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El vocalista de Maná, Fher Olvera, realizó una crítica en contra del reguetón y los corridos tumbados, siendo una de las voces más estables en el mundo artístico frente a la tendencia de ciertos géneros populares. La opinión del artista mostró que su rechazo está derivado de considerar este tipo de música como algo sin profundidad, ni en su estructura ni en el contenido.

Además de mencionar que esta es una de las razones por las que el grupo no entró en estos géneros: "Sí, nosotros no le entramos al reggaetón y esas cosas. No, la verdad es que no nos latía, ya está pasando de moda, ya a mucha gente ya no le gusta o algo así, ¿no? No, nosotros, es que para mí ese tipo de música, la verdad, musicalmente y literalmente es muy pobre, sobre todo las letras, es terrible". Aunque Olvera no es el único que ha mencionado no buscar hacer estas melodías.

Lo dicho por el cantante hace recordar a la postura que tomó Aleks Syntek, el cual fue abiertamente criticado después de oponerse a estos géneros. El integrante de Maná comentó que las personas deberían parar un momento a reflexionar la clase de música que se escucha en la actualidad, ya que, si bien no todas las canciones son malas, hay muchas de ambos tipos que hacen apología a delitos o cuestionan los valores sociales.

Según declaró el cantante: "Vaya, siempre hubo esto. Hay algunas versiones muy manchadas, otras no tanto. Pero yo creo que los mexicanos lo que queremos es vivir más en paz, y si el arte también está fomentando la violencia, pues no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que cualquiera quiere que sus hijos estén tranquilos, su familia, sus cuates, ¿no? Yo creo que debería tener una regulación". Con estas declaraciones, el líder de Maná vuelve a levantar la voz.

Consciente del riesgo de recibir críticas, como le ocurrió a Syntek. Sin embargo, su perspectiva responde a una convicción profunda sobre la influencia del arte en la sociedad y los valores que este transmite. En otro frente, Fher también habló sobre la situación migratoria de los mexicanos en el país norteamericano, mostrando una vez más su compromiso con las causas sociales.

En particular, se refirió a las recientes deportaciones y a la importancia del papel de los latinos en el desarrollo económico de dicha región. "El problema es que están en un gran problema nuestros paisanos, van a salir de él porque no pueden apagar así a tanta gente que además son la fuerza de trabajo en Estados Unidos, son los que ponen el pan en la mesa de los blancos y de todos, incluyendo al presidente, ¿no? Y si los mexicanos levantan pizca, trabajando aquí", dijo el artista.

Trabajando allá en todo lo que son los empleos, ese país se colapsa, ese país es grande porque tuvo toda esta mano de obra", señaló.

También hizo un llamado a que las manifestaciones de protesta se mantengan dentro de un marco pacífico, para evitar que la narrativa mediática se vuelva en contra de quienes ejercen su derecho a expresarse. "Está bien que hagan sus marchas pacíficas, pero que no se escalen, pues, para que no se haga más grande el problema. Y luego ya digan: 'Ah, es que sí son delincuentes, hicieron esto y esto, y ahí les sacamos ya la culpa'", recalcó.

