Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY viernes 8 de agosto 2025: Esto te deparan los astros

Ciudad de México.- Este viernes 8 de agosto de 2025 promete ser un día decisivo para muchos signos del zodiaco, según los horóscopos de Mhoni Vidente. Las influencias cósmicas están en pleno movimiento por el Portal 8-8, lo que puede traducirse en avances inesperados, encuentros que cambian el rumbo de las cosas y decisiones que no deben postergarse más. ¡No temas! Todo lo que necesitas saber está en el horóscopo de hoy.
Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY viernes 8 de agosto: Predicciones de amor, dinero, trabajo y más
Aries
Este viernes 8 de agosto sentirás la necesidad de aclarar situaciones del pasado. No evadas conversaciones pendientes, especialmente en el ámbito familiar. Cuida qué comes.
Tauro
Evita postergar trámites o decisiones financieras. Este viernes tendrás claridad para organizar tus finanzas y resolver asuntos legales. En el amor, tu pareja podría sentirse desplazada; cuidado con eso.
Géminis
Aprovecha esta jornada para cerrar ciclos y dejar atrás dolores del pasado. A nivel laboral, una nueva oportunidad podría surgir si estás dispuesto a moverte fuera de tu zona de confort.
Cáncer
El día se presenta ideal para resolver malentendidos. Las energías están a tu favor si te muestras empático. Cuida tu salud digestiva.
Leo
Festeja tu día. Pero evita ser impulsivo en discusiones, especialmente si se trata de temas del corazón. Un viaje corto te dará claridad sobre tu futuro.
Virgo
En el amor, alguien nuevo podría aparecer. Abre tu mente y no te cierres a nuevas posibilidades. Evita discusiones por temas menores.
Libra
Este viernes será determinante para tu futuro inmediato. El equilibrio entre razón y emoción será clave. En lo económico, controla gastos imprevistos.
Escorpio
Tu energía estará enfocada en resolver asuntos pendientes. No te disperses. Un proyecto que parecía estancado se reactiva. En el amor, podrías vivir una reconciliación o abrirte a alguien que te interesa desde hace tiempo.
Sagitario
Tendrás una revelación importante sobre una persona cercana. Profesionalmente, se abren caminos si actúas con diplomacia. Momento ideal para planear cambios en tu rutina.
Capricornio
Una figura de autoridad te molestará por lo que haces. En casa, evita confrontaciones y practica la paciencia. Un familiar requerirá tu apoyo emocional.
Acuario
Tu creatividad estará al máximo este viernes 8 de agosto. Es un día ideal para tomar la iniciativa en proyectos artísticos o personales.
Piscis
La introspección marcará tu jornada. Necesitas espacio para pensar y reorganizar prioridades. Evita firmar contratos o hacer compromisos sin leer bien los detalles.
Fuente: Tribuna