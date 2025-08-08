MHONI VIDENTE

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY viernes 8 de agosto 2025: Esto te deparan los astros

Mhoni Vidente comparte su horóscopo del viernes 8 de agosto de 2025; consulta lo que dicen los astros para tu signo y prepárate para lo que viene

Ciudad de México.- Este viernes 8 de agosto de 2025 promete ser un día decisivo para muchos signos del zodiaco, según los horóscopos de Mhoni Vidente. Las influencias cósmicas están en pleno movimiento por el Portal 8-8, lo que puede traducirse en avances inesperados, encuentros que cambian el rumbo de las cosas y decisiones que no deben postergarse más. ¡No temas! Todo lo que necesitas saber está en el horóscopo de hoy.

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY viernes 8 de agosto: Predicciones de amor, dinero, trabajo y más

Aries

Este viernes 8 de agosto sentirás la necesidad de aclarar situaciones del pasado. No evadas conversaciones pendientes, especialmente en el ámbito familiar. Cuida qué comes.

Tauro

Evita postergar trámites o decisiones financieras. Este viernes tendrás claridad para organizar tus finanzas y resolver asuntos legales. En el amor, tu pareja podría sentirse desplazada; cuidado con eso.

Géminis

Aprovecha esta jornada para cerrar ciclos y dejar atrás dolores del pasado. A nivel laboral, una nueva oportunidad podría surgir si estás dispuesto a moverte fuera de tu zona de confort.

Cáncer

El día se presenta ideal para resolver malentendidos. Las energías están a tu favor si te muestras empático. Cuida tu salud digestiva.

Leo

Festeja tu día. Pero evita ser impulsivo en discusiones, especialmente si se trata de temas del corazón. Un viaje corto te dará claridad sobre tu futuro.

Virgo

En el amor, alguien nuevo podría aparecer. Abre tu mente y no te cierres a nuevas posibilidades. Evita discusiones por temas menores.

Libra

Este viernes será determinante para tu futuro inmediato. El equilibrio entre razón y emoción será clave. En lo económico, controla gastos imprevistos.

Escorpio

Tu energía estará enfocada en resolver asuntos pendientes. No te disperses. Un proyecto que parecía estancado se reactiva. En el amor, podrías vivir una reconciliación o abrirte a alguien que te interesa desde hace tiempo.

Sagitario

Tendrás una revelación importante sobre una persona cercana. Profesionalmente, se abren caminos si actúas con diplomacia. Momento ideal para planear cambios en tu rutina.

Capricornio

Una figura de autoridad te molestará por lo que haces. En casa, evita confrontaciones y practica la paciencia. Un familiar requerirá tu apoyo emocional.

Acuario

Tu creatividad estará al máximo este viernes 8 de agosto. Es un día ideal para tomar la iniciativa en proyectos artísticos o personales.

Piscis

La introspección marcará tu jornada. Necesitas espacio para pensar y reorganizar prioridades. Evita firmar contratos o hacer compromisos sin leer bien los detalles.

