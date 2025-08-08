Itatí Cantoral denuncia a exesposo de actor de Televisa por tocar indebidamente a su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Itatí Cantoral, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, en la cual denunció públicamente a un exesposo de reconocida actriz de Televisa, de haber intentado propasarse con su hija de solo 14 años de edad, María Itatí, debido a que al darle una clase de canto y piano a su pequeña, la tocó indebidamente, haciendo que ella reaccionara y lo corriera de su casa.

Durante un encuentro con la prensa, como reporteros de Venga la Alegría, Cantoral reveló que tristemente en el mundo de ahora es necesario tomar acciones desde que sus hijos son pequeños, declarando que ella abrió temas de intimidad con su hija desde hace mucho aunque ella se negaba, pero cree que así es una manera de protegerlos para que no callen y busquen ayuda si se sienten amenazados: "Hay de todo tipo de maestros, obviamente fue un abuso, un abuso de poder, un abuso en una empresa, pero lo más importante, en las familias. Abriendo los temas, hablando de eso".

Tras esto, recordó que su hija de solo 14 años de edad, para poder cantar a su lado el tema La Guadalupana en el día de la Virgen de Guadalupe, contrató a un maestro de canto que era esposo de una famosa actriz amiga suya, y vio como de la nada solo puso su mano en la pierna, lo que le pareció reprobable: "Le dije que no lo quería volver a ver y que se fuera porque sino iba revelar su nombre ante los medios. Es exesposo de una amiga mía muy famosa, y le puso la mano en la pierna a mi hija, mientras ensayábamos lo de la guadalupana y me di cuenta, porque él le daba clases en línea, pero nos juntamos para esto".

La villana de melodramas como María la del Barrio, aclaró que no pasó nada grave y no llegó a una violación, declara que no se debe de permitir eso, porque pudo escalar, señalando que a la edad de su hija no ven la malicia y no creen que pueda pasar algo malo o que vayan a intentar hacer daño: "No pasó nada más que eso, gracias a Dios, pero yo estuve ahí, pero esto es una cosa que mi hija de 14 años me dijo 'Ay mamá, que exagerada, si no pasó nada, me la puso para recargarse', porque obviamente nosotros no lo creemos".

Finalmente, pidió que se busque de una manera hacer algo para proteger a sus niños, adolescentes y entre mujeres, porque no importa la edad, siempre hay gente malvada y se corre riesgos fuertes, señalando que ella a sus más de 40 años sigue recibiendo propuestas inadecuadas y se ha tenido que defender aunque esté llena de miedo: "Cuidemos a nuestros adolescentes, y cuidémonos nosotras mismas, porque yo también a esta edad, también he tenido propuestas abusivas. Yo siempre he puesto el alto, obviamente con temor, pero siempre logro decir que no".

