¿'La Casa de los Famosos México' ya tiene ganador? Mhoni Vidente da inesperada predicción

Ciudad de México.- A tan solo una semana y media del comienzo de La Casa de los Famosos México, la reconocida pitonista nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, hace unas horas que dejó a sus millones de espectadores en shock, debido a que dio una inesperada predicción con respecto la emisión de este importante proyecto para la TV, ¿acaso ya ha revelado quién será el ganador de esta temporada?

El pasado domingo 27 de julio se estrenó la tercera temporada del reality show de Televisa, y la reconocida pitonista ya ha dado varias polémicas predicciones sobre que esperar esta emisión, como el hecho de que hace un par de semanas aseguró que pese a todo el esmero de la productora, Rosa María Noguerón, no va a poder replicar el éxito de las temporadas pasadas y en esta ocasión será todo un fracaso en cuestión de rating.

Pero eso no fue todo, sino que hace unas cuantas horas, en el espacio que tiene en el Heraldo TV, leyó las cartas del tarot para saber que dicen los astros sobre el proyecto 24/7, conducido por Galilea Montijo, señalando que las cartas que sacó, no auguran nada bueno y alguien les haría brujería: "Me sale la carta del loco y la carta del diablo. Lo que está diciendo es que hay una brujería muy fuerte. Esta brujería viene de alguien que quedó en la segunda temporada o en la primera y que se está vengando de La casa de los famosos".

Aunque no dijo cual de todos los exhabitantes de la segunda emisión va a embrujarlos para el fracaso, declaró que los denominados Triple A, que son Aldo de Nigris, el influencer Aarón Mercury y Abelito, van a seguir refrescando la emisión y serán los que lleven el peso del rating, incluso afirma que el sobrino de Poncho de Nigris será mejor que el regiomontano: "Aldo de Nigris, con esa frescura, esa guapura, esos valores de familia, va a poder hacer buenos cambios en La casa de los famosos México. Va a ser mejor que su tío. Otro de ellos, el polémico, Abelito y Aarón Mercury, la Triple A, son los que han podido salvar la temporada".

Finalmente, aseguró que aunque Ninel Conde se suponía que iba a ser su arma secreta para esta emisión y de ella esperaban que se generaran los niveles más elevados de rating, la situación será al revés, y con la brujería seguirá atravesando por una peor racha: "Lamentablemente, Ninel Conde, que ha sido muy cuestionada por sus cirugías y por la polémica de su vida (no levantaría La casa de los famosos México), pero en La casa de los famosos hay una brujería… Que van a seguir pasando cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui