Mauricio Ochmann reafirma relación con Lorena González y calla rumores con Aislinn Derbez

Ciudad de México.- En su regreso a la CDMX después de pasar algunos días junto a su hija Kailani, que salió de la relación que tuvo con la actriz Aislinn Derbez, de la cual se separó en el mes de marzo del año 2020, tras varios años de estar en matrimonio. Aunque según los testimonios de varias personas los habrían visto en Madrid, lo que desató diversos comentarios que especulaban sobre una posible reconciliación.

Pero el actor ha desmentido que las versiones de un reencuentro amoroso sean ciertas; además, dejó en claro que en este momento sus sentimientos se encuentran con su actual pareja, Lorena González. “Estuvimos vacacionando mucho, fuimos a la playa, fuimos a la naturaleza”, comentó frente a las cámaras de la prensa, además de reflejar la cercanía que mantiene con su hija, con la que comparte experiencias fuera de su agenda profesional.

Dijo: “Sí, la verdad es que me encanta pasar calidad de tiempo, y bueno, nos encanta la aventura y todo, entonces es como muy padre”, expresándose al hablar del vínculo que mantiene con sus dos retoños, resaltando lo significativo que es para él estar presente. Su compromiso familiar se refleja en la manera en la que organiza su día a día para incluir estos momentos sin descuidar sus responsabilidades laborales.

Explicó Ochmann: “Pues mira, la verdad es que yo estoy como muy acostumbrado, muy agendado y, pues, mi equipo sabe que mis hijas son mi prioridad. Y cuando son mis planes como papá, pues son mis planes como papá. El tiempo con mis hijas es muy importante y, pues, siempre balanceo todo. Entonces, ahí voy”, mostrando que su papel en este sentido está bien definido y respetado por su entorno. Al ser cuestionado sobre su novia, no dudó en expresar lo feliz que se siente en esta etapa.

Me encanta pasar tiempo con Kai, con Lorenza, que al rato la voy a ver. Entonces, la verdad es que estoy muy contento”, dijo.

Refiriéndose a sus consanguíneas y a Lorena González, la joven modelo con quien mantiene un romance desde hace más de un año. Finalmente, sobre la convivencia entre Kailani y su pareja, Mauricio fue claro al señalar que no existen conflictos ni tensiones con la hija de Eugenio Derbez por esta situación. “No, nunca ha habido problema”, afirmó brevemente antes de despedirse cordialmente.

Fuente: Agencia México