'México Canta': Sheinbaum presenta canción INÉDITA de Intocable para los migrantes

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes 8 de agosto de 2025 una colaboración especial con el reconocido Grupo Musical Intocable, enfocada en brindar apoyo a migrantes que enfrentan situaciones difíciles; se trata de una canción inédita que se reveló en la conferencia 'Mañanera del Pueblo', en el marco del concurso 'México Canta'.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que la canción refleja la unión y el sentido de pertenencia que busca brindar a quienes atraviesan momentos complicados lejos de su hogar: "Ayer [jueves] que estuvo el Grupo Intocable nos juntamos y me presentaron una canción para los migrantes que tenían desde hace tiempo y recuperaron en este momento que se viven situaciones difíciles, nuestros hermanos allá".

Además de esta presentación, la presidenta destacó la participación de Grupo Intocable en el concurso cultural 'México Canta', que tiene como objetivo promover la música mexicana tradicional y alejarse de géneros que incitan a la violencia o al delito, como los narcocorridos. En este contexto, la agrupación mexicoamericana se presentará en la gran final del concurso el próximo 5 de octubre.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, también agradeció la contribución de Intocable al concurso, mencionando que la banda ha sido fundamental como puente cultural que conecta diferentes generaciones y regiones, además de haber donado los estudios donde los participantes graban sus interpretaciones.

Todo listo para el arranque de 'México Canta'

El concurso 'México Canta' contará con la participación de diversos artistas destacados en las semifinales que iniciarán el próximo 17 de agosto y concluirán con la final el 5 de octubre. Entre los artistas que competirán se encuentran Majo Aguilar, Legado de Grandeza, Vivir Quintana, Camila Fernández, Lila Downs junto con la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, La Arrolladora Banda El Limón con Regina Orozco y La Sonora Santanera, además del propio Grupo Intocable.

Las transmisiones serán a través de medios públicos y plataformas digitales, en un horario de 19:00 a 21:00 horas, facilitando el acceso para el público que busca disfrutar y apoyar la música mexicana auténtica.

