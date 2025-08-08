Muere querida actriz de Televisa y lloran su partida en 'Ventaneando'; esto pasó con la herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales del mes de noviembre de 2024, el público de Televisa y todo el medio artístico en México se vistió de luto debido a que se confirmó la muerte de una reconocida actriz y conductora mexicana, quien formó parte de los proyectos más exitosos de este país. Ahora que ya pasaron 8 meses de su deceso, su amiga más cercana apareció en el programa Ventaneando y contó algunos detalles de su partida, como qué ocurrió con la herencia.

Se trata de la gran Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024 luego de días luchando por su vida en un hospital por problemas respiratorios. Debido a que se ha rumorado que la familia enfrenta un serio problema debido al tema del testamento, fue Efigenia Ramos quien rompió el silencio y de una vez por todas aclaró qué ha sucedido con el legado de la matriarca de la dinastía Pinal.

Efi, quien fue asistente de la primera actriz por más de 35 años, acudió este viernes como invitada al programa Ventaneando y en primer lugar, habló de lo difícil que ha sido para ella tener que lidiar con la ausencia de su compañera de vida. La trabajadora doméstica dijo que le costó mucho acostumbrarse a estar en su casa, luego de décadas viviendo con doña Silvia y aclaró que sí fue indemnizada por sus años de trabajo.

Efigenia trabajó con Silvia Pinal durante 35 años

¿Qué pasó con la herencia de Silvia Pinal?

Acto seguido, Ramos compartió si hay avance en los trámites testamentarios. En ese sentido, la conductora Rosario Murrieta preguntó: "¿Y ya se leyó el testamento? Porque recientemente supimos que no". A lo que Ramos respondió con total claridad: "Se leyó provisionalmente y ahorita lo que falta es que todos acepten a la albacea, y ya una vez que la acepten todos, ya empiezan a hacer la entrega de todo lo que tengan. Yo entregué inmediatamente todas las escrituras y todo lo que era necesario".

Además, Efi aclaró que la falta de avance de la repartición de la herencia no responde a conflictos, sino a cuestiones de logística entre los herederos. "Porque no se juntan. O sea, porque todos están trabajando y porque unos andan en un lado, otros andan en otro, o sea, como que ellos mismos lo han dejado", explicó Ramos para descartar que haya desacuerdos entre Luis Enrique, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, los principales herederos de la famosa.

Algunos de los herederos de Silvia Pinal

Otro de los temas que más interés ha generado es el estado actual del que fuera el hogar de Silvia, por lo que Efigenia fue enfática en señalar que la propiedad permanece bajo resguardo y vigilancia. "Está cerrada. La casa la cerraron para evitar que nadie tocara nada y que además todo se hiciera como debe hacerse. Entonces, la cerraron por eso". Aunque la mansión está clausurada para preservar el inventario y garantizar un proceso ordenado, Efi aseguró que no ha quedado desatendida como se había estado especulando:

Cada miércoles van a limpiar, sobre todo el jardín", añadió.

