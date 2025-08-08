Nana Calistar: Horóscopos para HOY sábado 9 de AGOSTO de 2025

Ciudad de México.- Inicia este sábado 9 de agosto preparado para saber lo que el universo y los astros te tienen en temas de amor, suerte y dinero, con los horóscopos de Nana Calistar que TRIBUNA recopila. Este día hay una predicción con un significado muy importante para tu signo que debes saber. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
- Aries
Tienes que aprender que el universo no está conspirando en tu contra; muchas veces te haces películas en la cabeza de las que nadie te saca; a veces tu peor enemigo eres tú mismo. Se viene la posibilidad de conocer el amor, pero tienes que darle oportunidad.
Te podría interesar
- Ciudad Obregón
VIDEO: 'Levantan' a mujer en el Centro de Ciudad Obregón; intentó refugiarse en hotel
- Clima en Sonora
Clima en Sonora: Alertan de LLUVIAS FUERTES por 'Ivo'; esta NOCHE se esperan 3 HORAS de tormentas
- loteria nacional
Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial de la Lotería Nacional de HOY viernes 8 de agosto
- Tauro
El karma te tiene en la mira y lo bueno o lo malo que hiciste se te va a regresar por dos. Un amigo va a buscarte para pedirte un consejo; dáselo. Necesita de tu apoyo. Olvida toda sospecha de infidelidad; nada de eso está pasando.
- Géminis
Tu cuerpo está pidiendo a gritos que lo cuides. Tus piernas no dan más y tus riñones para allá van. Un chequeo médico no te vendría mal, pero también tienes que ayudarte. Consumes puro refresco y a la larga te va a cobrar factura; un vaso de agua no le hace mal a nadie.
- Cáncer
Una semana de mucho trabajo y de pendientes que resolver. También se viene siendo momento de responder tu vida sentimental; hay que aceptar las cosas como son aunque no te gusten. Lo pasado, pasado, diría José José; es momento de seguir de frente.
- Leo
Después de mucho después de mucho sufrimiento, comienza a ver la luz, traes toda la ilusión de comerte al mundo. Tienes que aprender a quererte más. A veces piensas que te hacen falta muchas cosas, pero lo único es que debes priorizarte más a ti.
- Virgo
No te quedes enganchado, tienes que aprender a respetar las decisiones ajenas, aunque a veces no lo entiendas o no te guste; el amor va a llegar a tu puerta. Vas a conocer a alguien muy especial sin proponértelo. Esta persona te enseñará lo que las otras personas nunca te enseñaron, pero mucho cuidado.
- Libra
Libra, cometes un error si piensas que eres de las únicas personas que puede ser líder de opinión de algo. A veces, por darte de muy muy, te metes en unos problemas de los que ya no sabes ni cómo salir; también te cuesta mucho pedir perdón y la verdad es que eres muy vengativo; hay que tener cuidado con eso.
- Escorpio
Mucho cuidado este fin de semana, porque las probabilidades de perder un objeto de valor están muy altas. Hay una persona de piel blanca que podría hacerte imposible la vida con tu pareja; por otra parte, no andes buscando lo que no quieres encontrar porque quizás te encuentras con algo que te va a dejar con la boca abierta.
- Sagitario
Este 2025 te ha puesto a prueba como nunca antes. Has aprendido a quererte y a respetarte y a dar más por las personas que realmente lo merecen. Después de tanto momento difícil, parece que al final vas a encontrar la luz en el camino, así que cuidado con andar de negativo, disfrútalo.
- Capricornio
Capricornio, si tienes pareja, se viene un momento de pasión como hace mucho no tenías; hay que aprovecharlo para no perder la llama. Esta semana vas a recibir un regalo o una invitación para un evento que te va a poner muy feliz; hay que comprarse ropita nueva y llegar dando lo mejor de sí.
- Acuario
Esta semana se viene un cambio de la rutina tremendo. En lo sentimental puede haber actitudes de tu pareja que te saquen de onda, porque quizás una persona se anda metiendo en su relación, así que no hay que bajar la guardia.
- Piscis
Aprenderás finalmente qué es estar en los zapatos de otra persona, y te va a ayudar a ser más solidario; es algo que ocupas. En el amor podrás conocer a alguien de signo fuego que será una noche de pasión, pero nada serio, así que no te vayas a ilusionar como siempre.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta la próxima.
Fuente: Tribuna del Yaqui