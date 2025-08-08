Nana Calistar: Horóscopos para HOY viernes 8 de AGOSTO de 2025

Ciudad de México.- Inicia este viernes, fin de semana, 8 de agosto, sabiendo qué es lo que tiene el destino preparado para ti con los horóscopos de la poderosa Nana Calistar que TRIBUNA recopila. Este día hay una predicción con un significado muy importante para tu signo. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
- Aries
Se vienen noticias inesperadas que te van a mover el piso. Pero de esas veces que te hacen cuestionarte si vas por el buen camino o es momento de comenzar desde cero. Todas las decisiones que tomes, hazlas con la mente fría.
Te podría interesar
- Tauro
Tauro, siempre te la das de fuerte por fuera, pero por dentro te la estás pasando mal; la vida te ha traído así, pero tienes que aguantar. Pronto tendrás que tomar una decisión que llevas tiempo prolongando; no le sigas dando más vueltas.
- Géminis
Tienes una boca que te mete en muchos problemas; a veces no mides las consecuencias. Haces comentarios que, aunque no son en mala onda, terminan hiriendo a muchos. A veces hay que ser más político y aguantarse.
- Cáncer
Entre tus conocidos te vas a enterar de un embarazo que te traerá felicidad. En lo social se viene una temporada movida: reuniones, juntas y llamadas; date la oportunidad de disfrutarlo. Te va a recargar la pila.
- Leo
A veces tu carácter te hace tomar decisiones a lo pronto y te trae muchos problemas. Bájale tres rayitas a tu aceleramiento; no todo se resuelve a los gritos y sombrerazos. Urge ponerse más pilas, porque si no, todos te van a pasar por encima.
- Virgo
Por favor, ya basta de dar segundas oportunidades a quien no se lo merece. Tienes que ser más duro y firme, que tu no realmente sea un no; porque una cosa es ser buena onda y otra que todos te usen de tapete.
- Libra
Libra, tienes que dejar de meter las manos al fuego por gente que no daría nada por ti. No andes por el mundo haciendo favores si no se lo merecen; hay "amigos" que solo te buscan cuando necesitan algo y ahí es cuando debes aprender a poner tus límites.
- Escorpio
No estás valorando lo suficiente que la vida es una y se va muy rápido. Ponte guapo o guapa, suéltate el cabello y sal a comerte el mundo, pero siempre con la mente clara de quién eres y a dónde quieres ir. Recuerda que no vives para complacer a nadie.
- Sagitario
Una amistad o familia va a necesitar de tu apoyo, de que estés al pie del cañón y demostrar que estás ahí pese a que las cosas se puedan poner complicadas.
- Capricornio
Viene un movimiento importante como un cambio inesperado que te hará reflexionar mucho y tomar decisiones importantes. Recuerda que siempre es mejor pensar con la cabeza fría.
- Acuario
Acuario, se vienen cambios fuertes que te sacarán de órbita; estás en un buen momento de tomar decisiones clave. Por otra parte, hay que tener cuidado con tus palabras; andas de boca floja y te podría traer problemas.
- Piscis
Hay oportunidades buenas en lo laboral; es momento de aprovechar y ponerse todas las pilas. La vida te pondrá a elegir en cuestiones del amor; tienes que ser más analista y no dejarte ir por el corazón.
Recuerda seguir TRIBUNA para no perderte ninguna predicción de la poderosa Nana Calistar.
Fuente: Tribuna del Yaqui