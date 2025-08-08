Pepe Aguilar y Christian Nodal lanzarían dueto juntos: Fato revela todo en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco más de doce meses de que Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeran nupcias, todo parece indicar que nuevos proyectos musicales podrían surgir en medio de esta etapa para el joven esposo. Uno de ellos involucra al reconocido compositor Fato, quien recientemente reveló que tiene en puerta una reunión con Pepe Aguilar y el sonorense, de la cual podría nacer un tema inédito de su autoría.

El compositor antes mencionado, en una reciente entrevista, al ser cuestionado sobre los planes que tiene con el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú y su yerno, respondió contundentemente: "Ahora me reúno justamente con Pepe y con Nodal, con Nodal y con Pepe, no sé si será en estas semanas. He platicado mucho con mi carnalito y también con Nodal, pero no. Es demasiado inteligente, Pepe es un… ¡Va! Le cranea muy canijo el cerebro, ¿no? Entonces seguramente va a dar la sorpresa, ¿por qué no?".

La posibilidad de que Fato comparta créditos con el cantautor de Ya No Somos Ni Seremos, en una composición especial ha generado expectativas, especialmente por tratarse de una colaboración poco común para el autor. Aunque no reveló fechas concretas, sí manifestó su disposición para involucrarse en este trabajo conjunto: "Y a lo mejor está un tema que sea compuesto por mí. Entonces, es la idea de juntarnos, que yo también pueda componer con Nodal, cosa que no hago mucho comúnmente con nadie, porque no, no lo hago. Pero ahí sí tengo ganas de hacerlo".

Este encuentro podría marcar un momento importante en la carrera de Christian, quien además de estar preparando música nueva, continúa enfrentando la atención mediática por su vínculo con la hija menor de Pepe Aguilar. La relación ha sido centro de múltiples comentarios desde que se hizo pública, y un tema compuesto por Fato podría aprovechar ese contexto emocional para conectar con sus fans.

Además de hablar sobre futuros proyectos, Fato aprovechó las cámaras de Ventaneando para enviar una felicitación especial al patriarca de la dinastía Aguilar, quien celebró su cumpleaños el pasado 7 de agosto. La cercanía entre ambos se ha fortalecido con el paso de los años, y su amistad podría ser clave en el surgimiento de esta colaboración artística.

Por ahora, no hay detalles específicos sobre la temática o el estilo del posible tema. Sin embargo, la unión de talentos como estos anticipa una propuesta musical poderosa, que podría sumarse al repertorio de éxitos que han marcado el regional mexicano en los últimos años. La expectativa crece entre sus seguidores, quienes aguardan con entusiasmo cualquier indicio de este próximo encuentro creativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui