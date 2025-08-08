¿Quién gana hoy en 'Survivor México' el Collar de Inmunidad Grupal? Eliminado del 8 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como en cada cierre de semana en Survivor México, los participantes se preparan para trata de salvarse y permanecer una semana más, pero por desgracia es inevitable la eliminación. A través de los spoilers, ya se reveló quién será el último en ganar el Collar de Inmunidad Individual, por lo cual no se irá la noche de este viernes 8 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el eliminado, el cual deberá de entregar su antorcha para que Carlos 'Warrior' Guerrero extinga su fuego.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante de la semana, que es buscar su salvación, por lo que cada viernes, todos los participantes que están en competencia, que por la gran fusión ya no es 'Héroes' o 'Villanos', sino competidores, se presentan en el campo de juego dispuestos a entregar el alma para mantenerse 'vivos' en la competencia, al menos por una semana más.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este viernes 8 de agosto, aún no se tiene en concreto quién podría colgarse el tercer y último Collar de Inmunidad Individual de la semana, para estar a salvo en el Consejo Tribal, y no ser enviado al Duelo de Extinción. Sin embargo, se cree que el que tiene más oportunidades de resultar ganador de este, será Agustín Fernández, pues está en su mejor momento.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, decidieron poner en la línea de fuego a Sargento Rap, a John Guts y a Sergio Torres, siendo el último mencionado, el que al final de una larga lucha para no despedirse de sus compañeros, al final deberá presentarse ante 'Warrior' para que su fuego sea extinguido.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que Sergio será el eliminado.

Fuente: Tribuna del Yaqui