Revelan el sexo del bebé que esperan Vicente Fernández Jr. y Mariana González

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano Vicente Fernández Jr. y su esposa, la influencer mexicana Mariana González, muy posiblemente se sometieron el pasado mes de julio a varios tratamientos para poder gestar al próximo integrante de la dinastía Fernández. Por supuesto, en aquel entonces la noticia generó un gran revuelo, pero ahora incluso se dice que ya saben de qué sexo será. En TRIBUNA te contamos todos los detalles sobre el tema.

Para empezar, hace un par de semanas, la cuenta oficial de Instagram de Chamonic, destacada creadora de contenido que suele compartir noticias y exclusivas sobre el mundo del entretenimiento en general, sorprendió a muchos de sus seguidores al contar que, supuestamente, Vicente y su guapa esposa estaban esperando un bebé tras ya algunos intentos para lograr el embarazo.

Lo anterior cobra relevancia porque es vital recordar que el ex de la periodista Mara Patricia Castañeda hace años se había practicado la vasectomía, lo cual complicaba que pudieran concebir. Sin embargo, gracias a la tecnología sucedió el milagro que tanto esperaba la pareja: "El querer es poder, queda claro. Después de que Vicente Jr. tuviera la vasectomía por años, eso no impidió que se realizara varios tratamientos, a los que se aferró Mariana para volver a ser mamá y darle otro hijo a Vicente. Por fin logró salir embarazada", dice el escrito de Jacqueline Martínez.

De hecho, el hombre de 61 años tiene cuatro hijos de su primer matrimonio con Sissi Penichet, y sus nombres son Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda. No obstante, se desconoce por completo en qué fechas estuvieron casados y cuándo ocurrió su divorcio. Penichet y sus descendientes suelen mantener un perfil bajo, aunque en contadas ocasiones comparten fotos juntos en sus redes sociales.

¿Será una niña?

Según la información proporcionada por Jacqueline, los enamorados se aseguraron de que el bebé fuera niña, pues se lo pidieron a los médicos y todo parece indicar que sí funcionó: "Les cuento que me dicen que Mariana González y Vicente Jr. serán papás de una NIÑA. Ellos ya sabían que sería niña porque desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena, y se logró", afirmó la personalidad de internet.

