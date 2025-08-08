Se quitó la vida: Conductora sufre dolorosa muerte y estremece a Televisa con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el más reciente capítulo del programa Miembros al Aire, los conductores tuvieron a una invitada muy especial en el foro, la cual conmovió a todo el público de Televisa debido a que contó detalles de su complicada historia de vida. Se trata de Luz María Zetina, quien formó parte del Canal Unicable en el pasado al conducir Netas Divinas y quien ahora trabaja en la radio y además tiene su propio pocast.

Debido a que la exreina de belleza y actriz siempre se ha caracterizado por ser sumamente espiritual y una mujer llena de fe, los 'Miembros' le preguntaron de dónde venía esa parte de ella. Fue en ese momento cuando la expresentadora del programa Sale el Sol relató el pasaje más difícil de su vida: Su mamá se quitó la vida cuando ella apenas era una niña de 3 años y eso la llevó a tener deseo de averiguar qué sucedía con la mente de una persona.

Mi mamá que también está en el sky (cielo), como sus papás, decidió quitarse la vida cuando yo tenía 3 años y toda esa parte de salud mental siempre me intrigó mucho, qué pudo haber vivido para dejar cuatro hijos huérfanos y quitarse la vida a los 33 años", relató.

Conmovida, Luzma contó que el número 33 siempre le recuerda a la mujer que le dio la vida: "Tengo un tatuaje que dice 33 y 3, el 3 es porque yo tenía 3 años cuando murió". Asimismo, la famosa explicó que esta situación la afectó tanto, que cuando tenía la misma edad que su madre, se dio cuenta que no tenía una conexión con su hija: "Justo cuando yo tenía 33 años y mi hija tenía 3, yo como que no entendía qué onda con la maternidad, ella y yo no conectábamos nada, dije 'tengo que mandar a esta chiquilla a terapia porque me la mandaron chueca'".

Luz María Zetina sufrió la muerte de su madre desde que era una niña

Luego de acudir a una sesión de terapia, Zetina se dio cuenta que la del problema no era su pequeña, sino ella misma: "La terapeuta me hizo tres preguntas nada más: '¿cómo es la relación con tu mamá?' y yo 'bueno, mi mamá murió cuando yo tenía 33 años' y me dice '¿qué edad tiene Isabella?' y dice 'ya, dejemos a la niña jugando, vamos a platicar tú y yo'".

Fue esto lo que detonó en Luz María la necesidad de aferrarse a que hay un poder superior a cualquier ser humano: "Obviamente mi hija y mi poco vínculo que yo tenía por una infancia herida y miles de cosas, pues ahí empezó mi proceso de búsqueda". Antes de finalizar, la conductora también relató que además de sentir la presencia de su madre en sus momentos más difíciles, también ha aprendido a comunicarse con su papá, que falleció en 2017, a través de los arcoirís.

Yo como que siempre trato de tener una conexión espiritual, el 333 y cuando sale un arcoíris, digo que es mi papá... yo traigo ese rollo de siempre pensar que estamos co-asistidos".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable