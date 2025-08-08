Shakira y Chris Martin iniciarían un romance; ambos se dedican canciones en sus conciertos

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A dos años de haber confirmado su soltería, Shakira acaba de despertar rumores de que su corazón una vez más estaría ocupado, y sería con nada menos que con el reconocido cantante estadounidense, Chris Martín. La cantante originaria de Colombia, daría las señales de que estarían iniciando su romance, debido a que ella fue la primera en dar el paso en dedicarle romántica canción en uno de sus más recientes conciertos, hecho que él replicó.

Desde hace más de 10 años, Chris y Shakira han mantenido una amistad pública, pues tras haber trabajado juntos en The Voice en el 2014, ambos han dejado en claro que nació una buena química, incluso cantaron juntos el tema de la colombiana con su compatriota Maluma en español, Chantaje. Pero, dado a que ambos en dicho momento se encontraban en relaciones, nunca se pensó que podría haber un romance, hasta hace unos días.

A dos años de que la cantante latinoamericana rompiera con Gerard Piqué y a un par de meses de que Martín terminara con Dakota Johnson, ahora, se cree que entre ambos cantautores podría estar naciendo el amor, dado a que Shakira en uno de sus conciertos, le dedicó a Chris su tema Antología, asegurando que era una de las personas que le dio luz en su momento más oscuro: "Esta canción es para todos aquellos que me han cuidado cuando no me he sentido bien, Chris ha sido uno de ellos, lo sabes, gracias por tratar de arreglarme, mis amigos y todos ustedes, que han sido la luz que me han guiado a casa", dijo Shakira.

Pero eso no fue todo, pues en su concierto en Los Ángeles, donde ahora se encuentra por el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, declaró sobre el escenario que su color favorito el amarillo, y a tan solo un par de días, Martin en el más reciente concierto de Coldplay, en el que se encontraba Shakira entre el público, al cantar su tema Yellow, que en español es amarillo, mencionó el popular tema de la cantante colombiana, Hips Don't Lie.

Ante esto, en su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como Si Te Vas, compartió el momento antes mencionado, y le agradeció a Martín que en sus conciertos promueva el amor y la resiliencia, que es lo que todos necesitan ahora: "¡Hips Don't Lie en Yellow!, nunca pensé que escucharía eso Coldplay, gracias por mencionarlo, es una de mis canciones favoritas, gracias por invitarnos y por compartir tu talento, humanidad y amabilidad, y por enviar un mensaje de amor y tolerancia al mundo". Cabe mencionar que hasta el momento, ninguno ha confirmado o negado ser pareja.

Fuente: Tribuna del Yaqui