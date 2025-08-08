Televisa en shock: Victoria Ruffo acepta trabajar con Eugenio Derbez y revela su condición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de más de 30 años enemistada con Eugenio Derbez y sin poder verse, la reconocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, acaba de dar una entrevista reveladora, en la que dejó a todo Televisa en shock, y a todo el mundo del espectáculo, debido a que afirmó que claro que acepta trabajar con su exesposo y padre de su hijo mayor, pero, solamente sí él accede a su única condición para firmar contrato.

Después del nacimiento de Tessa González González, la primera nieta en común de ambos, los artistas hicieron las paces y han declarado que dejaron el pasado atrás. Por eso, se ha cuestionado si trabajarían de nuevo juntos, y ahora, durante el podcast Pinky Promise, al ser cuestionada sobre que tan sincera es al decir si trabajaría con Eugenio, bromeó con el hecho de él es el que no la invita por codo: "No, qué me va a invitar, ese no invita nada".

La protagonista de La Madrastra en un tono más serio, declaró que ella en verdad no cree que sea buena idea que forme parte de De Viaje Con Los Derbez, por su manera de ser: "Si yo llego a ir ahí, creo que sería un desastre, deshago todo, pero no, no me ha invitado". Pero, dejó en claro que ella no se niega a dar el sí e intentarlo, en caso de que se le pague una buena suma de dinero, que afirma ve muy poco probable: "Si me paga bien, sí pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya".

Por su parte, el hijo en común de ambas estrellas, José Eduardo Derbez, declaró que él solamente bromeó en el pasado, cuando se planteó la situación, asegurando que sí deberían de invitar a las madres, o sea, a la de él a la de Aislinn y Vadhir Derbez, junto a Ruffo y Alessandra Rosaldo, pero que jamás pensó en hacerlo realidad: "No, nunca fue por ese rumbo, se comentó siempre de juego o burla, que fueran las mamás de todos sus hijos y yo también comenté, no le va alcanzar llevar a mi mamá".

Ante esto, señaló que cuando Paola Dalay, su pareja, trajo a este mundo a Tessa, ya se dio el mejor acercamiento posible y por eso ahí lo quiere dejar, porque fue perfecto: "Ya hubo un primer acercamiento, que fue el nacimiento de Tessa, ya dejémoslo ahí todo salió bien". En cuanto a con quién se lleva mejor, el presentador de Miembros Al Aire aseguró que con su madre tiene una conversación más fluida y mejor: "Con mi mamá 1000 veces, hay más confianza, platicamos mucho más, es muy diferente, porque crecí con ella".

Finalmente, José Eduardo declaró que para él fue perfecto y muy conmovedor ese momento en el nacimiento de Tessa en el que vio a todos y con eso desea quedarse: "Estaba toda la familia, creo que nada más faltó Vadhir. Verlos a todos ahí viéndola fue muy mágico, pero yo traía una emoción muy fuerte. Estuvimos un ratote platicando y conviviendo". Ante esto, Victoria le dedicó a su hijo un muy conmovedor mensaje, en el que afirma que es el amor de su vida y ahora disfruta ver el gran padre que está siendo para la menor.

Eres lo más hermoso que tengo en mi vida, estoy muy orgullosa de ti, del bonito ser humano que eres, de lo que has logrado en la vida y de lo que ahora me demuestras como papá. Sé que vas a darle a Tessa muchas de las cosas que yo te inculqué para que fueras un bonito ser humano. Te veo con ella y me dan mucha ternura. Te amo, te adoro y espero durarte muchos años, para seguirte educando", concluyó Ruffo.

Fuente: Tribuna del Yaqui