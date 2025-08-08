Terror en gala de 'La Casa de los Famosos México': Marie Claire sufre crisis de salud en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de origen venezolano, Marie Claire Harp, acaba de dar de que hablar al haber despertado el terror en la gala antes de enlazarse con los habitantes de La Casa de los Famosos México, debido a que al estar en plena transmisión en vivo no pudo continuar y tuvo que hacer una pausa obligatoria al sufrir una crisis de salud, que casi la lleva a ser hospitalizada.

Actualmente, la expresentadora de Bandamax se encuentra trabajando para el afamado y muy polémico reality show 24/7 de Televisa, en el que no solo es host digital, sino que también en la pre y las post galas se desempeña como presentadora, al igual que la reconocida influencer y ganadora de la primera temporada, Wendy Guevara, hablando de todo lo que pasa entre los habitantes de dicha emisión.

Pero, el pasado jueves 7 de agosto, mientras que la transmisión estaba en una pre gala, y Marie Claire estaba hablando de las estrategias de los participantes de La Casa de los Famosos México, por desgracia, comenzó a sentirse mal y de la nada ya no pudo estar como si nada y colapsó al aire, por lo que con ayuda de Ricardo Margaleff y la actriz de Un Amor Viejo en París salió para que fuera atendida por los paramédicos del lugar.

Ante esta situación, se reveló que el problema de la exparticipante de Las Estrellas Bailan En Hoy tuvo que ver con malestares físicos vinculados al exceso de trabajo, incluso declararon que estaba tan débil que se considero el que fuera trasladada al hospital más cercano de las instalaciones, pero, por fortuna, los paramédicos lograron estabilizarla con rapidez en el set de grabaciones y al final no fue necesario su hospitalización.

Cabe mencionar que después de ser atendida y que se sintió mejor, la expareja de José Manuel Figueroa, regresó a la transmisión en vivo para continuar con su trabajo, señalando que en el trabajo no había tiempo para enfermarse y ya estaba lista para seguir. Hasta el momento se desconoce que fue exactamente lo que le pasó a Marie Claire, pero se espera que pronto se aclaré la situación.

Haz click aquí para ver el video.

Fuente: Tribuna del Yaqui