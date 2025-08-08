Top 3 Espectáculos: "Tienen que parar ya": Ibai Llanos clama por un alto a los edits por su cambio físico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Comienza tu fin de semana con la información más relevante del mundo de los espectáculos; este Top 3 de TRIBUNA tiene para ti todo lo que quieres saber sobre tus artistas favoritos. Recuerda que este espacio es patrocinado por Econollantas. En esta ocasión te hablaremos del famoso streamer Ibai Llanos, que ha levantado la voz para pedir un alto a todas aquellas personas que realizan videos editados con su cambio físico, que paren de hacerlo; aquí te contamos lo que ha dicho y otras noticias de la farándula que no puedes perderte.

Andrea Legarreta perdió su confianza

La conductora de 'Hoy', Andrea Legarreta, confesó en una entrevista que después de su divorcio creía que nadie más se iba a fijar en ella. La presentadora afirmó frente a las cámaras que "no se sentía linda". Por lo que fue un proceso complicado que tuvo que vivir en silencio, aparentando estar bien frente a los demás, pero sufriendo internamente. "Cuando pasó esta separación, pues claro, yo decía: 'Dios, me estoy separando a los 50 años, ¿qué va a ser de mí?'. O sea, me sentía como destrozada, como que quizás nadie más se iba a fijar en mí y cuesta, ¿eh? Cuesta".

Pablo Lyle sin abogado y sin deuda

Quien realmente está pasando por una situación complicada es el famoso Pablo Lyle, que se quedó sin abogado y se libró de pagar la millonaria indemnización, según nuevos reportes. El actor sigue en Miami, Florida, Estados Unidos, pagando su condena de cinco años. Según los presentadores de 'El Gordo y la Flaca', el que Lyle se quedara sin representantes legales podría ser favorable, porque el hijo de Juan Ricardo Hernández, a quien el actor le dio un golpe y falleció, tiene un plazo de 20 días para reactivar la demanda civil y, en caso de que no se realice, puede que el caso sea desestimado por las autoridades de Estados Unidos.

Ibai Llanos pide un alto a los edits por su cambio físico

"Por favor, los edits del cambio físico tienen que parar ya. Por favor", sentenció el famoso streamer Ibai Llanos, quien pidió en un video que paren los memes y ediciones sobre su cambio físico, pues manipulan su imagen y lo muestran con una delgadez extrema. El famoso español aseguró que su madre se preocupa al ver los videos y habla para preguntarse si se encuentra bien, por lo que ha hecho un llamado a su público para que deje de alterar su imagen en redes sociales. ¿Qué opinas? Recuerda que toda la información de tus famosos favoritos la encuentras en el Top 3 Espectáculos de Tribuna.

Fuente: Tribuna del Yaqui