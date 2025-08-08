"Una bestia": Laura Bozzo manda contundente mensaje a Gabriel Soto en 'Hoy' tras humillarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica y reconocida presentadora peruana, Laura Bozzo, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en donde no se cayó nada y se retrató como "una bestia" al hablar y dar sus opiniones sobre ciertos temas, como el caso de Irina Baeva, por lo cual a través de dicho proyecto, le mandó un contundente mensaje al famoso galán de melodramas mexicano, Gabriel Soto, afirmando que tiene mucho de que hablar.

Después de haber perdido la demanda por daño moral y difamación, Laura se unió a la actriz rusa para demandar al abogado del actor de Televisa, haciendo las paces, lo que al parecer causó que también vea diferente este pleito, pues afirma que cometió un error y que ella no tiene problemas con Soto: "Este problema fue con Irina, no fue con Gabriel, o sea, yo definitivamente no, a Irina sí le dije que lo sentía muchísimo porque sí hablé de una manera ácida, como soy yo, digo lo que pienso, en cuanto a Gabriel, a mi no me molestaría tener una conversación con él".

Siendo muy contundente, la expresentadora de Laura En América, declaró que ella desea poder encontrarse frente a frente con el actor de Mi Camino Es Amarte y aclarar lo que pasó en su pleito y sobre sus últimas declaraciones en las que afirmó que Irina fue una víctima de él y sus engaños: "A mi me gustaría mucho poder conversar los dos, porque veo que a través de la prensa se distorsiona lo que uno dice. Yo no tengo problemas en hablar con Gabriel y creo que sería una buena conversación entre los dos".

Según la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, ella considera que en caso de que Soto se lo pida, ella ve justo el pedirle una disculpa, asegurando que sabe que no es perfecta y cometió errores, señalando que es muy bruta y bestia al hablar a veces, por lo que ahora entiende su error y quiere remediarlo: "Le explicaría la situación, y si es el caso, yo he pedido muchas disculpas en mi vida, yo soy un ser humano, no soy una persona especial, y meto la pata y soy bruta y bestia, y definitivamente si me equivoco yo pido perdón, porque es lo justo".

Finalmente con la protagonista de Vino El Amor y Aventurera, Bozzo declaró que ha podido hablar y ver las cosas como realmente son, por lo que señala que entiende que cometió un error de juicio y ahora ve la gran mujer que es y lo mucho que le afectó esto: "Con Irina, la cosa es definitivamente, nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas, y creo que en el caso de ella fui muy radical en juzgarla, porque es una chica que viene de fuera, que no tiene familia, que se enamoró y no es justo lo que dije".

Fuente: Tribuna del Yaqui