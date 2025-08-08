VIDEO: Ninel Conde jalonea a Elaine Haro en 'La Casa de los Famosos México'; fans estallan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, acaba de volver a ser tendencia en redes sociales, debido a que recientemente se viralizó un video en el que la intérprete al ver a su colega, la joven actriz, Elaine Haro, aplaudía durante la gala de nominados en La Casa de los Famosos México, le hizo una mueca de desagrado y la jaloneó hasta sostener su brazo. Esto causó que fans estallaran en su contra.

En los últimos días, el nombre de Ninel ha sido tendencia, pero no por el gran sentido del humor que mostró la primera semana o por seguir cantando su tema más exitoso, Bombón Asesino, sino por el hecho de que está tomando actitudes que considera "nefastas", debido a que aseguran que se está "colgando del movimiento feminista", pero no de la manera correcta y está abusando de ello.

El pasado martes 5 de agosto comenzó su polémica al haberle dicho a Alexis Ayala de haber violentado verbalmente a Elaine por gritarle "quítate", lo que además de causar discusiones al interior, polémica en el exterior, también hizo cambios en las nominaciones, subiendo a la placa a Ayala, también a Adrián Di Monte, a la modelo Priscila Valverde, a la actriz Mar Contreras y presentadora Dalílah Polanco.

Pero, es precisamente en dicha gala donde Conde despertó la indignación, y aunque esto sucedió el pasado miércoles 6 de agosto, apenas este viernes 8 de agosto se está viralizando. En dicho material se puede ver a la actriz de Fuego En La Sangre tomar bruscamente y jalar una de las manos de Elaine hacía su cuerpo, después de que la cantante estaba aplaudiendo a sus compañeros, causando que se pusiera sumamente seria y dejara de aplaudir.

Ante esto, internautas comenzaron a atacar a la actriz de Rebelde, asegurando que estaba cayendo en un hoyo profundo y le harían un gran favor si sale eliminada a este momento, mientras que otros salieron en su defensa, asegurando que lo que hizo fue para ayudar a Elaine, porque no aplaudía a los que salvaban de la placa, sino que en realidad estaba aplaudiendo a aquellos que salieron nominados, lo que supuestamente la haría verse peor.

