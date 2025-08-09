Adrián Di Monte se rompe en 'La Casa de los Famosos México' y hace devastadora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, el reconocido actor de melodramas y estrella de realitys deportivos, Adrián Di Monte, decidió sincerarse ante sus compañeros y millones de espectadores de La Casa de los Famosos México, para hacer una muy devastadora confesión sobre una tragedia familiar, que por desgracia causó que ante las cámaras se rompiera en llanto, afirmando que fue lo peor de su vida.

Durante una de las conversaciones entre los habitantes, Di Monte, al estar con Elaine Haro y Mariana Botas, decidió confesar que en su familia pasaron por uno de los momentos más dolorosos de su vida en el 2017; el intento de robo y abuso sexual de su hermana. Según lo relatado para el histrión, en dicho año, mientras que su hermana y cuñado estaban en su hogar, en medio de la noche alguien irrumpió en su hogar.

El exparticipante de Reto 4 Elementos, mencionó que su hermana escuchó una voz rara y entonces se despertó asustada y se dio cuanta que había un hombre con un arma blanca en mano. Adrián se rompió y con la voz quebrada, señaló que su hermana estaba muy asustada y pensó que el invasor quería abusar de ella, y cuando le pidió que no gritara por ayuda, ella solamente le dijo que no haría nada malo, pero que si él abusaba de ella que usara protección.

Mientras que el exesposo de Sandra Itzel estaba entrando en detalles, la producción de la emisión censuró la situación, y solo regresó a transmitir dicha conversación cuando Adrián señaló que todo pasó alrededor de las cinco de la mañana, no le hicieron nada, y la Policía finalmente logró arrestar al misterio hombre, del que se sigue manteniendo oculta la identidad, al haber llegado justo a tiempo, previniendo alguna tragedia mayor: "Eran como las 5 de la mañana, llega la policía, los forenses y ya mi hermana les contó todo".

Adrián declaró que al saber lo que vivió su hermana, confiesa que en su momento se sintió aliviado de que no hubo delitos más graves que solo ese inmenso susto, pero, también se dijo furioso de que se atreviera a irrumpir en la casa de su hermano, donde tiene varios años, no se hayan tomado medidas más grave, que señala de no haber llegado un minuto tarde, pudo haberle hecho algo peor. Finalmente, el actor mencionó que su hermana aún busca paz y va a terapia.

Fuente: Tribuna del Yaqui