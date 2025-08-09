¿Al borde de la muerte? Tras terrible accidente y cirugía, actriz de Televisa estaría grave

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa y cantante mexicana conocida solo como Marisela, por desgracia está causando una gran preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que después de sufrir un terrible accidente que hizo entrara a cirugía de urgencia, a comienzos de este año 2025, ahora, se ha reportado que estaría muy grave por una recaída en la neumonía, ¿acaso está al borde de la muerte?

A mediados del mes de enero del año en curso, los millones de fans de la querida intérprete de Dama de Hierro quedaron en shock, cuando el equipo de la cantante mencionó que deberían de cancelar su concierto en Acapulco, que estaba programado para el pasado 1 de febrero, debido a que fue sometida a una cirugía de emergencia. Aunque no reveló que le pasó, confesó que atravesó por momentos complicados en su recuperación: Fue algo pesadito, pero aquí estoy, estoy bien, nada que no pueda controlar y tu sabes, aquí estoy, estoy bien".

Pero ahora, todo parece indicar que su buena salud se vino abajo por un descuido de la famosa intérprete de temas como Solo Él, debido a que a varias semanas de haber sido diagnosticada con neumonía, ahora, a través de un comunicado en su cuenta de Instagram se reveló que tuvo una severa recaída y debió de cancelar su gira: "El pasado 17 de julio, la señora Marisela fue diagnosticada con un cuadro de neumonía, el cual comenzó a tratarse médicamente de inmediato. Aún así, un poco más recuperada, hizo el esfuerzo de cumplir con el compromiso de cantar en Ciudad de México y Austin Texas".

Al parecer, esto habría empeorado su estado de salud. Aunque ya había mejorando, aún no se encontraba totalmente recuperada. Por esta razón, dieron a conocer que, a principios de esta semana, sufrió una recaída. Actualmente, puntualizaron en el comunicado que se encuentra “estable”, pero sus médicos le pidieron que tomara reposo absoluto.

"Debido a no guardar el respectivo reposo que requiere el cuidado de esta enfermedad, hace dos días presentó una recaída en su estado de salud, que, aunque en este momento es ESTABLE, las recomendaciones de su equipo médico son guardar absoluto reposo durante su tratamiento".

Afortunadamente, reportaron que la cantante Marisela se encuentra bien y enfocada en su recuperación. Sin embargo, informaron que se suspenderán los conciertos que tiene programados en Estados Unidos para este fin de semana.

Nos vemos en la necesidad de posponer los conciertos programados para este fin de semana en el Celebrity Theatre de Phoenix y Pala Casino de California. Agradecemos la compresión de su público, esperemos pronto esté totalmente recuperada para continuar con el Tour Empoderada 2025

