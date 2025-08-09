Andrea Escalona habla del pasado de Galilea Montijo tras acusaciones de ejecutivo de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Escalona, recientemente fue interceptada por varios medios de comunicación, con los cuales abordó la polémica de su colega y amiga, la conductora jalisciense, Galilea Montijo. La sobrina de la productora del programa Hoy, negó rotundamente las acusaciones de ejecutivo de Televisa con respecto a lo mencionado del oscuro pasado de la también actriz.

Hace una semana, Leonardo Nogueda Solís, quien fuera director ejecutivo de Televisa Guadalajara por más de 8 años, en una reciente entrevista, declaró que él conoció a la tapatía en el bar llamado Cucurrucucú, mientras que era una mujer a la que los hombres le pagaban para verla bailar sensualmente, señalando que al verle potencial le consiguió un lugar para que participara en el concurso Chica TV en 1993, y que de ahí fue escalando, gracias a él.

Tras varios días de estos polémicos comentarios, tras salir del programa Hoy, la prensa abordó a la hija de la difunta productora, Magda Rodríguez, y le cuestionaron de estas declaraciones. Escalona, firme dejo en claro que ella no presta atención a chismes, por lo que no sabe del tema y prefiere no hablar de algo de lo que apenas se enteró: "Me agarras en curva, no tenía información de lo que me dices, y no me gustaría emitir algo que ahorita, como que me estás dando a conocer apenas, y que no conozco realmente".

Pese a la insistencia, la exactriz de TV Azteca, declaró que ella solamente puede hablar bien de la actual presentadora de La Casa de los Famosos México, señalando que su pasado es uno que todos conocen, no el que dicen, y el que se sabe y está corroborado, es en el que ella salió a trabajar desde muy chica, de forma honrada para alcanzar sus sueños y ayudar a su familia: "Lo que te puedo decir, es que todos conocemos lo trabajadora que es la Gali, todos sabemos de sus inicios. O sea, ella lo ha demostrado con chamba, con horas de vuelo, con horas televisivas".

Finalmente, la actriz de Cielo Rojo dejó en claro que ella aunque supiera del tema, en realidad no hablaría porque no le quiere dar importancia a algo que no debe de tenerla, porque lo realmente importante es la trayectoria que ha forjado con esfuerzo y que demuestra la creo a base de talento: "Ni siquiera me gustaría darle enfoque en algo así, de verás, ni para tocar el tema, porque si alguien se la ha partido en esta carrera, con su familia y en la vida, se llama Galilea Montijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui