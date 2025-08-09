Drama en Televisa: Exintegrante de 'Hoy' demanda a Lizbeth Rodríguez por exhibir infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Lizbeth Rodríguez se encuentra envuelto en el escándalo, debido a que por su causa comenzará tremendo drama en Televisa, pues la exintegrante del programa Hoy y creadora de contenido mexicana, Kim Shantal, acaba de confirmar que interpuso demanda legal en contra de la también presentadora, por haber exhibido su presunta infidelidad al lado de Juan de Dios Pantoja.

Después de que se desatará el escándalo entre Carolina Díaz y Los Polinesios, ya que aseguran que ella se metió en la relación sentimental de Leslie Polinesia y Bryan Skabeche, Lizbeth habló al respecto, y declaró que Kim y Juan están en lo mismo, ya que ambos habrían traicionado a Kimberly Flores: "Creo que la Shantal se dio al Panochudo (Juan de Dios Pantoja). Han habido videos donde se agarran la manita de atrás. El morro hasta me tiró la onda a mí cuando lo entrevisté. Me quiso agarrar la piernita".

Ante esto, la exparticipante de La Venganza de los Ex VIP, salió a defenderse con un mensaje en el que le advierte a Lizbeth que el usar frases como "creo", es una manera de acusar sin tener pruebas, lo que es difamación y puede demandarla por este motivo: "Vienes a insinuar que yo tuve algo con Juan. Eso no solo es una mentira, es difamación y la difamación, Liz, también se denuncia porque soltar frases como: ‘creo que la Shantal se metió con..., es un acusación disfrazada sin pruebas. Como tú sabes, la boca es poderosa".

Poco después de esto, en TV Notas captaron el momento en el que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy va saliendo del juzgado, y asegura que interpuso la demanda por daño moral, ya que está cansada de acusaciones sin fundamentos, lo que considera ya algo triste y que no piensa dejar pasar: "No es la primera vez que sucede y creo que esta vez se está saliendo de las manos, ya que me veo afectada con contratos y eso no solo afecta a mí, sino a familias mexicanas, principalmente la mía. Además las familias que colaboran con la marca Kim Shantal, que son 5".

De la misma manera, declaró que busca una indemnización, una disculpa pública y que costee sus gastos legales del bolsillo de la expresentadora de Badabum, señalando que ya se cansó de verse afectada por mentiras, por difamaciones y acusaciones sin fundamentos, tachando la situación de "bullying cibernético", asegurando que ya no permitirá que se pase sobre ella: "La denuncia ya está hecha, quiero ponerle un alto a toda esta situación, que ya lo tomaban como un chiste o una burla. Los voy a mantener al tanto".

Fuente: Tribuna del Yaqui