Es padre de nuevo: 'Canelo' Álvarez confirma el nacimiento de su hija con tiernas FOTOS

Ciudad de México.- El reconocido boxeador originario de Guadalajara, Saúl 'El Canelo' Álvarez, acaba de emplear sus redes sociales, para confirmar a sus millones de seguidores que es padre de nuevo al lado de su actual esposa, la influencer Fernanda Gómez. Con unas muy tiernas fotos de la recién nacida y su pareja, el pugilista mexicano anunció el nacimiento de su segunda hija en común.

Actualmente, en el mundo del deporte, el nombre de 'El Canelo' es sumamente reconocido y respetado, ya que es considerado el mejor pugilista mexicano de hoy en día, incluso se ha llegado a comparar su carrera con la exitosa trayectoria que tuvo el famoso y reconocido originario de Culiacán, Julio César Chávez, que incluso se ganó el nombre de 'La Leyenda del Boxeo'. Esto, además de respeto como deportista, también le ha dado presencia en los medios.

Su vida personal también ha sido de mucho interés, pues en el pasado, antes de casarse tuvo varios romances polémicos, como el que tuvo con Marisol González, excolaboradora del programa Hoy, pero ahora, que se encuentra casado, su vida ha cambiado radicalmente y su vida se ha vuelto mayormente familiar. En abril de este 2025, Fernanda y Saúl, junto a su primera hija en común, María Fernanda, anunció que estaban en la espera de su segunda bebé.

Canelo y Fernanda anuncian embarazo. Internet

Ahora, la noche del pasado viernes 8 de agosto de este 2025, el pugilista mexicano, a través de su cuenta de Instagram, compartió que tras nueve meses de una larga espera, su segunda nena al lado de Fernanda, Eva Victoria, ya estaba en este mundo, y con ello compartió una tierna foto de su esposa sosteniendo a su pequeña recién nacida, mientras que él la ayuda, junto al mensaje: "Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor. Bienvenida Eva Victoria".

La pequeña Eva Victoria, es la segunda hija de Fernanda y 'El Canelo', pero es la quinta hija del famoso boxeador mexicano, pues su primogénita es Emily Cinnamon, que ya es mayor de edad, y tuvo a Mía Ener y Saúl Adiel con diferentes madres, siendo la recién nacida y María Fernanda sus pequeñas al lado de Gómez. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce si los cuatro hermanos de la bebé ya la conocen.

