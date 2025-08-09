"Es tema de ego": Elaine Haro estalla contra habitantes de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y joven cantante mexicana, Elaine Haro, está dando mucho de que hablar, cuando hace un par de horas no se contuvo y estalló molesta en contra de los habitantes de la habitación Noche, dentro de La Casa de los Famosos México, asegurando que realmente no tiene nada en su contra, pero que en su situación lo que está pasando "es un tema de ego" que le "arde".

El cuarto Noche, que está conformado por Aldo de Nigris, 'El Guana', Abelito, Alexis Ayala, Adrián Di Monte, Mar Contreras y Aarón Mercury, se están convirtiendo en el favorito del público, gracias a la gran dinámica de amistad y de inteligencia emocional que están demostrando, contrario al cuarto Día, conformado por Dalilah Polanco, Facundo, Shiky, Priscila Valverde, Elaine, Mariana Botas y Ninel Conde, a las que tachan de ser la mala vibra de la casa.

Tal ha sido el caso que la tarde del pasado viernes 8 de agosto, varios de los espectadores del reality show de Televisa, se organizaron y fueron afuera de la casa para gritarles su apoyo a todo el cuarto Noche, declarando que eran el favorito del público y que no se rindieran. Por este motivo, la exparticipante de La Voz Kids quedó molesta, asegurando que no le molesta que los apoyen, sino que le da en el ego y le duele: "En el ego mio, claro, o sea, duele. Arde el hecho de ver esto y dices: ‘ay ca… ‘, de que están gritando. Es un tema de ego2.

Ante esto, se fue al cuarto para hablar con sus compañeras, la intérprete de Bombón Asesino y Priscila Valverde, y aseguró que el problema de los carritos y que la gente vaya a gritar, es el hecho de que los puso más "soberbios" y van a ser insoportables, porque deberían de mantener los pies en la tierra: "Hay ciertas actitudes que no me gustan (del otro cuarto). También he sido soberbia, pero lo que podemos controlar son nuestras acciones. Lo más importante es que nosotros, como participantes, tener los pies en la tierra… pero no creyéndonos".

Valverde declaró que Elaine estaba en lo correcto y lo importante de estar en la casa era en enfocarse en el juego que está adentro, y tratar de no dejar que el exterior influya, buscando siempre ser lo mejor posible en la casa y ser amable con los demás. Pero, en X, anteriormente conocido como Twitter, destrozaron a las tres famosas, afirmando que ellas eran de las más odiadas y que su cuarto es el "soberbio", sobre todo Facundo.

