Exesposa de Facundo lo defiende tras broma en 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Según los comentarios de diversos internautas que siguen la transmisión de La casa de los famosos México 2025, el polémico comediante Facundo cada vez provoca que más personas quieran que sea expulsado. Primero comenzaron las críticas hacia el influencer Aarón Mercury, pero ahora un nuevo fandom se unió a quienes desaprueban la presencia del conductor: los fans de Aldo De Nigris.

Como te informamos en TRIBUNA, todo inició por una broma pesada que Facundo le hizo anoche al creador de contenido. Mientras el sobrino de Poncho estaba parado sobre una alfombra, el hombre de 47 años se puso en cuclillas y retiró con fuerza el tapete, lo que ocasionó la caída inmediata del joven. De hecho, el propio culpable admitió, mientras conversaba con sus compañeros de cuarto, que le había pedido disculpas a Aldo.

A pesar de las críticas contra el exparticipante de Big Brother VIP primera edición, sorprendentemente alguien salió en su defensa: Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo y madre de sus tres hijos. Ella publicó un extenso escrito en su perfil de Facebook, donde ha recibido tanto comentarios de apoyo como otros que reprochan que defienda el mal comportamiento de su expareja.

Momento de la broma

"Lo que quiero expresar es que Facundo podrá ser quien jale el tapete para que te caigas porque el chiste y el rating siempre prevalecerán, pero también será quien te pone el tapete si tienes que cruzar una corriente para salvarte", afirmó Palacios. Asimismo, recalcó que él no sigue los parámetros sociales convencionales y que muchas veces puede ser frontal o hiriente, pero siempre con buena intención.

Finalmente, añadió que el actor es un gran ser humano, un buen padre y hasta un excelente amigo. Por su parte, Esmeralda es una mujer que estudió Publicidad y entre sus labores profesionales están ser influencer, empresaria y comunicadora. Respecto a su vínculo amoroso con el prometido de Delia García, se sabe que concluyó tras 15 años de matrimonio y actualmente está con Diego Muñoz.

