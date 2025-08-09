Horóscopo Nana Calistar DOMINGO 10 de agosto: Esto te depara en el amor, trabajo y dinero

Ciudad de México.- Cada día, la astrología ofrece pistas sobre cómo podrían desarrollarse distintos aspectos de la vida. Si tu deseos es saber cómo te irá en el trabajo, el amor, la salud y las emociones este domingo 10 de agosto, quédate a leer los horóscopos de Nana Calistar. En este día, la posición de los astros sugiere movimientos importantes para varios signos del zodíaco, por lo que TRIBUNA trae para ti una guía astrológica para que estés preparado.
Horóscopos de Nana Calistar hoy domingo 10 de agosto
Aries
Deja de seguir dando tu energía a personas que no te corresponden con lo mismo. Recuerda que el amor debe de ser recíproco, no te conformes con migajas
Tauro
Debes aprender a darte cuenta cuando le importas a alguien. Si no regresa, no te extraña o no te busca ¡es porque no le nace! Deja de poner en pausa tu vida por esa persona
Géminis
Crees que este domingo será un buen día para hablar, pero ten cuidado, porque tus palabras podrían meterte en problemas. La boca es un arma poderosa y no todos están preparados para escuchar verdades
Cáncer
Deja de revivir el pasado, ya no estás en ese lugar. Enfócate en lo que sí puedes vivir y deja de cargar recuerdos en el presente. No hagas promesas, a menos de que puedas cumplirlas
Leo
Existe posibilidad de que el viaje que tanto estabas esperando no se realice; podría deberse a falta de dinero o porque esa persona te mintió. Aprovecha tu tiempo libre para estar cerca de tu familia
Virgo
¡Bájale a tu intensidad! Tu temperamento podría alejar a las personas que quieres y también debes de cuidar tus palabras, para no lastimar a quienes están a tu alrededor
Libra
¡Llegó tu momento! Son días muy buenos pues habrá mucha energía a tu favor y el universo está de tu lado para que puedas ir tras los sueños que tanto anhelas
Escorpio
Ten cuidado en quien entregas tu confianza. Hablar de más y dar información a ciertas personas podría llevarte a problemas innecesarios. Guarda los temas personales solo para ti
Sagitario
Evita abrirle la puerta a personas de tu pasado. Lo mejor es no caer en viejas promesas que sabes que no van a cumplir. Además, tampoco te preocupes si esa persona no te busca
Capricornio
Es momento de que te enfoques en tus metas, vive con intención. Tus sueños son ambiciosos, pero no te haz enfocado en lograrlos. Ya es hora
Acuario
Es probable que una amistad se acerque a ti para decirte algo importante. Se recomienda dejar de poner expectativas en personas que no lo valen
Piscis
Deja de procrastinar más tiempo. Es momento de que busques alcanzar tus objetivos ¡el empujón que estás esperando depende de ti! Las cosas buenas toman su tiempo, no desesperes si no ves resultados pronto
Fuente: Tribuna del Yaqui